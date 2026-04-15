JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 2250 auf 2000 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Chiara Battistini reduzierte am Mittwoch nach den Quartalszahlen ihre Schätzungen für den Luxushersteller. Der Zwischenbericht sei schwächer als erwartet ausgefallen./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:37 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,16 % und einem Kurs von 1.641EUR auf Tradegate (15. April 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2000

Kursziel alt: 2250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

