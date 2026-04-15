JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 2250 auf 2000 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Chiara Battistini reduzierte am Mittwoch nach den Quartalszahlen ihre Schätzungen für den Luxushersteller. Der Zwischenbericht sei schwächer als erwartet ausgefallen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:37 / BST
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Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,16 % und einem Kurs von 1.641EUR auf Tradegate (15. April 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2000
Kursziel alt: 2250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2000
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Währung: EUR
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