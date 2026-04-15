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    AKTIE IM FOKUS

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    Tesla auffällig stark - Könnten Abwärtstrend knacken

    Für Sie zusammengefasst
    • Starke Kursgewinne trieben Tesla an 50-Tage-Linie
    • Nach Anstieg zeitweise über 8% zuletzt +6,6% auf 388
    • 200-Tage-Linie rund 398 Dollar, in Nasdaq 100 vorn
    AKTIE IM FOKUS - Tesla auffällig stark - Könnten Abwärtstrend knacken
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Kursgewinne der Tesla -Aktien haben am Mittwoch die Papiere des E-Fahrzeugherstellers an die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Kurstrend getrieben. Nach einem Kurszuwachs von zeitweise mehr als 8 Prozent ging es zuletzt noch um 6,6 Prozent auf gut 388 US-Dollar hinauf.

    Damit könnten die Titel ihren seit Ende des vergangenen Jahres gültigen Abwärtstrend brechen, den sie nach dem Erreichen eines Rekordhochs von fast 500 Dollar eingeleitet hatten und der ihnen im bisherigen Jahresverlauf einen Kursverlust von immer noch fast 14 Prozent eingebrockt hat.

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    Noch mehr Luft nach oben könnten die Tesla-Aktien bekommen, wenn sie die 200-Tage-Linie, die für den längerfristigen Trend viel Beachtung findet, überspringen. Viel fehlt dafür nicht mehr, sie verläuft derzeit bei rund 398 Dollar.

    Mit dem Kurszuwachs am Mittwoch waren Tesla unter den Aktien der "Magnificent 7" - der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung - mit großem Abstand vorne. Im Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 < lagen sie auf den vorderen Plätzen./ajx/he

    Tesla

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    +7,60 %
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    +40,50 %
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    +51,12 %
    +38,39 %
    +31.423,40 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 26.013 auf Ariva Indikation (15. April 2026, 19:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +7,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 387,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -56,07 %/+51,49 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Tesla-Aktie: Kritik an hoher Marktkapitalisierung gegenüber Gewinn und Auslieferungen (Vergleich VW), technische/fundamentale Zweifel an Autonomie‑Hardware (RAM/HW4) sowie der Bruch der Unterstützung um USD 400. Gründe für jüngste Kursbewegungen werden debattiert (FSD‑Zulassung NL, geopolitische Hoffnungen, Spekulationen); Handelsreaktionen wie Verkauf von Puts/Umstieg auf Calls werden erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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