Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 190 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 171,5 auf Tradegate (15. April 2026, 19:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 136,18 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +10,84 %/+31,84 % bedeutet.