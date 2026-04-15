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    Formycon AG: Bessere Ergebnisse 2025 & Termin für Jahresabschluss bekannt

    Trotz unverändertem Umsatz zeigt das Geschäftsjahr 2025 deutliche Ergebnisverbesserungen: Vor allem EBITDA und Adjusted-EBITDA entwickeln sich deutlich besser als erwartet.

    Formycon AG: Bessere Ergebnisse 2025 & Termin für Jahresabschluss bekannt
    Foto: adobe.stock.com
    • Die vorläufigen Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2025 wurden verbessert, insbesondere bei EBITDA und Adjusted-EBITDA
    • Das Konzern-EBITDA beträgt ca. -4 Mio. € (bisher -12 Mio. €) und das Konzern-Adjusted-EBITDA ca. -2 Mio. € (bisher -7 Mio. €)
    • Die Konzernumsatzerlöse bleiben unverändert bei ca. 45 Mio. €
    • Das Konzern-Working Capital liegt bei ca. 70 Mio. €, leicht unter der vorläufigen Annahme, aber über der Prognose
    • Die endgültigen Geschäftszahlen und der Geschäftsbericht 2025 werden am 22. April 2026 veröffentlicht
    • Änderungen bei den Ergebniskennzahlen resultieren hauptsächlich aus einer Anpassung des Bilanzierungsansatzes von Entwicklungsinvestitionen

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Formycon ist am 15.04.2026.

    Der Kurs von Formycon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,030EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,86 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,000EUR das entspricht einem Minus von -0,16 % seit der Veröffentlichung.


    Formycon

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