SAP Aktie steigt - 15.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von +2,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 146,68€, mit einem Plus von +2,77 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SAP Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -30,62 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -5,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -31,74 % erlebt.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,49 % 1 Monat -13,98 % 3 Monate -30,62 % 1 Jahr -37,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 15.04.2026, 19:56 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die SAP-Diskussion überwiegend um technische Abwärtstendenz, steigendes Short-Interest und RSI-Überverkauftheit bei Kursen um 144 €, Unterstützung ca. 170€. Eine Gegenbewegung wird diskutiert. Fundamentale Perspektiven setzen auf Cloud-Wachstum als Treiber; SAP-Projekten wie der Deutschland-App mit der Telekom wird Aufmerksamkeit zuteil. Externe Ereignisse könnten Signale verzerren; Kursziele um 130€ werden genannt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 180,05 Mrd. € wert.

Deutsche Indizes im Aufwind, Wall Street uneins: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX teils kräftig zulegen, zeigen US‑Standardwerte ein deutlich gemischteres Bild.

Top- und Flop-Aktien am 15.04.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 15.04.2026 im TecDAX.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,54 %. Microsoft notiert im Plus, mit +4,40 %. Oracle notiert im Plus, mit +4,31 %. ServiceNow legt um +6,63 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +5,08 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.