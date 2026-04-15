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    SFC Energy Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SFC Energy Aktie bisher um +6,61 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SFC Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - SFC Energy Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 15.04.2026
    Foto: SFC Energy AG

    SFC Energy ist ein Anbieter von Brennstoffzellen- und Hybrid-Energielösungen für Industrie, Verteidigung und Mobilität. Kernprodukte sind methanol- und wasserstoffbasierte Brennstoffzellen samt Power-Management. Marktstellung: Nischenführer bei netzfernen, zuverlässigen Off-Grid-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Plug Power, Nedstack. USP: robuste, langjährig erprobte Systeme, Methanolkompetenz, integrierte Komplettlösungen.

    SFC Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026

    Die SFC Energy Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,61 % auf 16,440 zulegen. Das sind +1,020  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SFC Energy Aktie. Nach einem Plus von +3,77 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 16,440. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SFC Energy einen Gewinn von +19,97 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SFC Energy auf +33,60 %.

    SFC Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,22 %
    1 Monat +9,30 %
    3 Monate +19,97 %
    1 Jahr -27,74 %
    Stand: 15.04.2026, 19:56 Uhr

    Informationen zur SFC Energy Aktie

    Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 283,67 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SFC Energy

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,94 %. Plug Power notiert im Minus, mit -1,91 %. Bloom Energy (A) notiert im Plus, mit +0,32 %.

    SFC Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SFC Energy

    +6,61 %
    +11,22 %
    +9,30 %
    +19,97 %
    -27,74 %
    -25,66 %
    -35,67 %
    +305,89 %
    -34,24 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857



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