Ballard Power Systems Aktie klettert deutlich - 15.04.2026

Die Ballard Power Systems Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,94 % auf 2,5880€. Damit gewinnt die Aktie +0,0980 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Ballard Power Systems Aktie. Nach einem Plus von +8,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,5880€, mit einem Plus von +3,94 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Ballard Power Systems (Kanada) entwickelt und produziert PEM-Brennstoffzellen v. a. für Busse, Lkw, Züge und stationäre Anwendungen. Fokus auf Wasserstoffmobilität, noch defizitär, aber technologisch führend im Schwerlastsegment. Wichtige Wettbewerber: Plug Power, Cummins, Toyota, Hyundai, PowerCell. Stärken: langjährige F&E, breite IP-Basis, Partnerschaften mit OEMs, hohe Systemzuverlässigkeit.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +13,01 % bei Ballard Power Systems.

Allein seit letzter Woche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um +27,30 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,87 % gewonnen.

Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,30 % 1 Monat +24,61 % 3 Monate +13,01 % 1 Jahr +133,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie

Stand: 15.04.2026, 19:58 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Ballard Power Systems um eine wieder gestiegene Zuversicht im H2-Sektor und eine Chart-Erholung. Das nachbörsliche Volumen von ca. 290k wird als Anzeichen für Interesse gewertet. Zudem kursieren Spekulationen, Ballard könnte künftig Rechenzentren mit Vertiv versorgen, was als fundamentaler Treiber und potenzieller neuer Aufwärtsimpuls gesehen wird.

Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

Es gibt 301 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 780,22 Mio. € wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ITM Power, Plug Power und Co.

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,96 %. Plug Power notiert im Minus, mit -1,91 %.

Ballard Power Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.