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    Nokia Aktie unter Verkaufsdruck - 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nokia Aktie bisher Verluste von -3,40 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nokia Aktie.

    Besonders beachtet! - Nokia Aktie unter Verkaufsdruck - 15.04.2026
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

    Nokia aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026

    Die Nokia Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,40 % auf 8,4660. Damit verliert die Aktie -0,2980  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Nokia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 8,4660, mit einem Minus von -3,40 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nokia-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +53,68 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nokia Aktie damit um +13,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,25 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nokia einen Anstieg von +57,82 %.

    Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,96 %
    1 Monat +21,25 %
    3 Monate +53,68 %
    1 Jahr +99,95 %
    Stand: 15.04.2026, 19:58 Uhr

    Informationen zur Nokia Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,46 Mrd. € wert.

    Nokia and Orange advance AI‑RAN innovation with NVIDIA


    Nokia and Orange advance AI‑RAN innovation with NVIDIA Nokia and Orange expand their strategic relationship to jointly co‑create and co‑innovate AI‑RAN use cases, supported by NVIDIA AI infrastructure.Collaboration explores how the AI-RAN solution …

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOKIA auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 7,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders sprach in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die europäische Hardwarebranche von prallen …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Telefon L.M.Ericsson (B) und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,21 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -1,52 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,66 %.

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    Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nokia

    -4,45 %
    +13,96 %
    +21,25 %
    +53,68 %
    +99,95 %
    +96,10 %
    +152,11 %
    +59,56 %
    -34,53 %
    ISIN:FI0009000681WKN:870737



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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