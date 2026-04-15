Börsen Update USA - 15.04. - US Tech 100 stark +0,76 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.376,66 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: Microsoft +4,27 %, Salesforce +3,48 %, Apple +2,27 %, IBM +2,14 %, Visa (A) +1,20 %

Flop-Werte: Caterpillar -3,63 %, Sherwin-Williams -2,10 %, JPMorgan Chase -1,73 %, The Home Depot -1,44 %, Merck & Co -1,41 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 26.024,11 PKT und steigt um +0,76 %.

Top-Werte: DoorDash Registered (A) +8,85 %, Atlassian Registered (A) +8,79 %, Shopify +7,60 %, Datadog Registered (A) +7,28 %, Tesla +6,52 %

Flop-Werte: ASML Holding NV NY -5,85 %, KLA Corporation -5,84 %, Lam Research -5,06 %, Seagate Technology Holdings -3,55 %, Micron Technology -3,05 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:36) bei 7.000,33 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: DoorDash Registered (A) +8,85 %, Robinhood Markets Registered (A) +8,05 %, Datadog Registered (A) +7,28 %, ServiceNow +6,59 %, Uber Technologies +6,52 %

Flop-Werte: Lennox International -8,73 %, Carrier Global Corporation -7,46 %, Stanley Black & Decker -7,08 %, Ingersoll Rand -6,13 %, KLA Corporation -5,84 %