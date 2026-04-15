ASML Holding NV NY Aktie verliert deutlich an Wert - 15.04.2026

Die ASML Holding NV NY Aktie ist bisher um -5,85 % auf 1.207,50€ gefallen. Das sind -75,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute bei der ASML Holding NV NY Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ASML Holding NV ist führender Anbieter von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind EUV- und DUV-Belichtungsmaschinen, ergänzt um Software und Services. ASML besitzt eine Quasi-Monopolstellung bei EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Kundenbindung zu TSMC, Samsung, Intel.

Obwohl die ASML Holding NV NY Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,48 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding NV NY Aktie damit um +16,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,49 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +39,40 % gewonnen.

Während ASML Holding NV NY deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,76 %. Damit gehört ASML Holding NV NY heute zu den auffälligeren Werten.

ASML Holding NV NY Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,19 % 1 Monat +11,49 % 3 Monate +18,48 % 1 Jahr +115,91 %

Informationen zur ASML Holding NV NY Aktie

Stand: 15.04.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 385 Mio. ASML Holding NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 464,43 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Monaten eine kleine Delle bekommen. Nach einer beeindruckenden Rally vieler KI-Aktien kam es zuletzt zu einer spürbaren Korrektur. Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Hinter den Kursschwankungen läuft der KI-Boom unverändert weiter. Warum? Das erfahren Sie hier.

ASML reports €8.8 billion total net sales and €2.8 billion net income in Q1 2026ASML now expects 2026 total net sales to be between €36 billion and €40 billion, with a gross margin between 51% and 53% VELDHOVEN, the Netherlands, April 15, 2026 – …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,74 %. Canon notiert im Plus, mit +1,61 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -5,88 %.

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Ob die ASML Holding NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.