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    Marktgeflüster

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    Iran: Trump-Glaube macht Wall Street blind! Die Allzeithoch-Falle!

    Daher steigt das Risiko, je höher die Kurse steigen - Allzeithochs sind die perfekt Bullen-Falle. Wo ist das Problem? Vereinfacht gesagt: mangelnde Empathie!

    Die Wall Street (und die Finanzmärkte) haben ein Problem: der Trump-Glaube führt zu einer verzerrten Wahrnehmung der Lage um den Iran! Daher steigt das Risiko, je höher die Kurse steigen - Allzeithochs sind die perfekt Bullen-Falle. Wo ist das Problem? Vereinfacht gesagt: mangelnde Empathie! Denn die strategische Ausgangslage des Iran wird konsequent ignoriert, obwohl Vertreter des Regimes eines immer wieder klar machen: die Strasse von Hormus bleibt unter iranischer Kontrolle (schon aus finanziellen Grünen)! Und das ist für Trump - auch wegen den Golfstaaten - nicht akzeptabel (auch wenn der US-Präsident wahrscheinlich wohl in nicht allzu ferner Zukunft nachgeben muss). Daher ist der Iran-Krieg absehbar eine ähnlich komplizierte militärische Spezial-Operation wie die Russlands in der Ukraine...

    Hinweis aus Video:

    1. Deutschland: Fragmentierung wird zum strategischen Risiko - Wir und der Krieg

    2. Trump droht Powell mit Entlassung: Fed-Unabhängigkeit in Gefahr

     

    Das Video "Iran: Trump-Glaube macht Wall Street blind! Die Allzeithoch-Falle!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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