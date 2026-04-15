Die Wall Street (und die Finanzmärkte) haben ein Problem: der Trump-Glaube führt zu einer verzerrten Wahrnehmung der Lage um den Iran! Daher steigt das Risiko, je höher die Kurse steigen - Allzeithochs sind die perfekt Bullen-Falle. Wo ist das Problem? Vereinfacht gesagt: mangelnde Empathie! Denn die strategische Ausgangslage des Iran wird konsequent ignoriert, obwohl Vertreter des Regimes eines immer wieder klar machen: die Strasse von Hormus bleibt unter iranischer Kontrolle (schon aus finanziellen Grünen)! Und das ist für Trump - auch wegen den Golfstaaten - nicht akzeptabel (auch wenn der US-Präsident wahrscheinlich wohl in nicht allzu ferner Zukunft nachgeben muss). Daher ist der Iran-Krieg absehbar eine ähnlich komplizierte militärische Spezial-Operation wie die Russlands in der Ukraine...

Hinweis aus Video:

1. Deutschland: Fragmentierung wird zum strategischen Risiko - Wir und der Krieg

2. Trump droht Powell mit Entlassung: Fed-Unabhängigkeit in Gefahr

Das Video "Iran: Trump-Glaube macht Wall Street blind! Die Allzeithoch-Falle!" sehen Sie hier..