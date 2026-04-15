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    Inturai bringt sein proprietäres quantensicheres DUO-1-Gerät auf den Markt, mit dem man durch Wände hindurch menschliche Aktivitäten und Herzschläge erkennen kann

    Inturai bringt sein proprietäres quantensicheres DUO-1-Gerät auf den Markt, mit dem man durch Wände hindurch menschliche Aktivitäten und Herzschläge erkennen kann
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wichtigste Fakten

     

    -          Das Unternehmen bringt mit dem DUO-1 ein speziell entwickeltes, quantensicher verschlüsseltes Gerät auf den Markt, das Personen, Geräte und Vitalzeichen außerhalb des Sichtbereichs mittels Funkfrequenzsensorik erkennt.

    -          Die kompakte und skalierbare Lösung ist relativ kostengünstig, kann rasch im Verteidigungssektor und auch im zivilen Bereich eingesetzt werden und ermöglicht einen softwarebasierten Umsatzfokus, auch wenn die tatsächlichen Ergebnisse davon abweichen können.

    -          Die erste veröffentlichte Hardware-Version ermöglicht eine beschleunigte Markteinführung und damit eine raschere Umsetzung der Strategie für den nordamerikanischen Militär- und Verteidigungssektor sowie für Anwendungsfälle im zivilen Bereich und in der Seniorenpflege.

     

    Bild: KI-generierte Darstellung zur Erklärung der in Drohnen eingebauten Inturai-Geräte bei der Lokalisierung von Zielen außerhalb des Sichtbereichs bzw. innerhalb von Gebäuden.

     

    Bild: Professionelles Foto eines von Inturai entwickelten quantenverschlüsselten DUO-1-Geräts.

     

    Vancouver, British Columbia – 15. April 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, die Markteinführung seiner proprietären DUO-1-Sensorgeräte (Dual-Origin Observation) bekannt zu geben, die den Übergang von der Entwicklung der Kerntechnologie hin zur praxistauglichen Hardware für den Verteidigungs- und Zivilsektor einleitet.

     

    Nachdem der sogenannte „Ghost Murmur“1 in Signalumgebungen weltweit immer mehr ins Blickfeld rückt, kann Inturai hier mit einer Technologie aufwarten, die subtile Störsignale in Funkfrequenzen in präzise, in Echtzeit nutzbare Informationen umwandelt. Die DUO-1-Geräte des Unternehmens sind in der Lage, Personen, Bewegungen und physiologische Signale wie Herzschläge durch Wände und Hindernisse hindurch in einer Entfernung von bis zu 10 Metern auszumachen.

     

    Die Geräte sind mit der KI-gesteuerten Plattform des Unternehmens ausgestattet, die Störungen in WLAN- und mmWave-Funksignalen auswertet und so in Echtzeit die Erkennung von Personen, Bewegungen und physiologischen Signalen ermöglicht, ohne Einsatz von Kameras und ohne direkte Sichtverbindung. Diese Funktionalität liefert verwertbare Informationen in Umgebungen, in denen herkömmliche Sensortechnologien unwirksam sind.

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