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    Zalando-Betriebsrat fordert Antworten zur Standort-Zukunft von Erfurt

    Für Sie zusammengefasst
    • Betriebsrat drängt auf Klärung offener Fragen
    • 2700 Beschäftigte und geplante Schließung im September
    • Große Beteiligung bei Betriebsversammlung und Protest
    Zalando-Betriebsrat fordert Antworten zur Standort-Zukunft von Erfurt
    Foto: Bodo Marks - dpa

    ERFURT (dpa-AFX) - Der Betriebsrat des von der Schließung bedrohten Zalando -Logistikzentrums in Erfurt drängt weiter auf die Beantwortung von aus seiner Sicht offenen Fragen durch die Geschäftsführung. Es gehe um eine Grundlage für die anstehenden Verhandlungen, sagte der Vorsitzende Tony Krause nach einer Betriebsversammlung in Erfurt. Es solle etwa geklärt werden, welche Mittel zurückgestellt worden seien und wie wirtschaftlich der Standort sei.

    In dem Logistikzentrum in Erfurt beschäftigt der Internet-Modehändler rund 2.700 Arbeitnehmer. Nach den Plänen des Dax -Konzerns soll es im September geschlossen werden. Dagegen wehrt sich die Arbeitnehmervertretung.

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    Die Stimmung in der Betriebsversammlung sei "sehr gut" gewesen, so Krause. Nach Angaben des Betriebsrats haben mehr als 1.000 Beschäftigte teilgenommen. Das Interesse sei groß gewesen, hieß es.

    Vor der Sitzung hatte der Betriebsrat erklärt, es gehe bei der Betriebsversammlung um ein "deutliches Zeichen für Mitbestimmung und gegen die aktuelle Dialogverweigerung der Geschäftsführung". Bei dem Treffen wurde auch über Risiken bei Aufhebungsverträgen informiert./cki/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 24.064 auf Ariva Indikation (15. April 2026, 20:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +6,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,94 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +10,82 %/+64,01 % bedeutet.




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