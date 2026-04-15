Insolvenzantrag gegen AdCapital AG: Was bedeutet das für Anleger?
Die AdCapital AG sieht sich infolge gescheiterter Refinanzierung und der Insolvenz ihrer Tochter Erich Jaeger GmbH gezwungen, selbst Insolvenzantrag zu stellen.
Foto: adobe.stock.com
- AdCapital AG hat beim zuständigen Amtsgericht Friedberg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen gestellt.
- Veröffentlichung der Insiderinformation am 15.04.2026 (20:30 CET/CEST).
- Grund: Zahlungsunfähigkeit nach endgültig gescheiterten Refinanzierungsversuchen.
- Anlass und Verschärfung durch den Insolvenzantrag der Tochtergesellschaft Erich Jaeger GmbH sowie enge wirtschaftliche Verflechtungen, wodurch die Insolvenzanmeldung rechtlich unvermeidbar wurde.
- Der Vorstand erwartet die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters; die Geschäftstätigkeit soll zunächst fortgeführt werden.
- Unternehmensdaten/Kontakt: AdCapital AG, Sitz Waldbronn, ISIN DE0005214506; Investor Relations: investorrelations@adcapital.de, Tel. +49 7243 5054150.
-2,72 %
-9,84 %
-81,97 %
-87,78 %
-77,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte