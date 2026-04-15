Carrier Global Corporation Aktie - Kurs gibt deutlich nach - 15.04.2026

Die Carrier Global Corporation Aktie notiert aktuell bei 49,78€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,36 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,96 € entspricht. Der Kursrückgang der Carrier Global Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,77 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,36 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Carrier Global Corporation ist ein führender Anbieter von HLK- und Kältetechniklösungen, bekannt für innovative und nachhaltige Technologien. Hauptkonkurrenten sind Trane, Johnson Controls und Daikin. Carrier hebt sich durch ein globales Netzwerk und fortschrittliche Automatisierungslösungen ab.

Obwohl die Carrier Global Corporation Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,31 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carrier Global Corporation Aktie damit um +15,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Carrier Global Corporation um +21,99 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,73 % geändert.

Carrier Global Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,16 % 1 Monat +12,97 % 3 Monate +15,31 % 1 Jahr +3,13 %

Informationen zur Carrier Global Corporation Aktie

Stand: 15.04.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 835 Mio. Carrier Global Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,72 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Carrier Global Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carrier Global Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carrier Global Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.