Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 15.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.04.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Microsoft
Tagesperformance: +5,09 %
Tagesperformance: +5,09 %
Platz 1
Performance 1M: +1,36 %
Performance 1M: +1,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum zu MSFT herrscht gemischter Ton. Einige raten zum Einstieg bei ca. 200 €, andere warnen vor weiteren Abwärtsrisiken; wieder andere empfehlen, erst bei Kursen um 300€ wieder zu kaufen. Ein Analysten-Artikel nennt 56% Aufwärts-Potenzial. Mehrere Beiträge fokussieren auf AI-Hype und dessen Einfluss auf Bewertung/Fundamentals, konkrete 14‑Tage-Veränderung wird nicht genannt.
Salesforce
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 2
Performance 1M: -13,38 %
Performance 1M: -13,38 %
Caterpillar
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 3
Performance 1M: +10,80 %
Performance 1M: +10,80 %
Apple
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 4
Performance 1M: +2,84 %
Performance 1M: +2,84 %
IBM
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 5
Performance 1M: -5,32 %
Performance 1M: -5,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu IBM: Regulierungskosten belasten kurzfristig; gleichzeitig stärken KI-/Hybrid-Cloud-Strategie, Zukäufe (Confluent, Red Hat) und F&E das Wachstumspotenzial. Citi bleibt bullish mit Ziel 285 $, Banken senken Erwartungen vor Quartalszahlen; Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben. Insgesamt vorsichtig optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IBM eingestellt.
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