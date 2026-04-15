Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.04.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +9,58 %
Tagesperformance: +9,58 %
Platz 1
Performance 1M: -22,66 %
Performance 1M: -22,66 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +9,43 %
Tagesperformance: +9,43 %
Platz 2
Performance 1M: +8,01 %
Performance 1M: +8,01 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +7,71 %
Tagesperformance: +7,71 %
Platz 3
Performance 1M: -13,17 %
Performance 1M: -13,17 %
Tesla
Tagesperformance: +7,61 %
Tagesperformance: +7,61 %
Platz 4
Performance 1M: -9,39 %
Performance 1M: -9,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige sehen den Kursanstieg durch die AI5-Chip-Ankündigung, andere warnen vor fundamental bedingten Diskrepanzen (Quartalszahlen, Marktanteile USA/China, Lagerbestände). Charttechnisch gilt Upgap/Trendkanal-Break als Kaufsignal; gleichzeitig werden Abwärtsbewegungen in der nächsten Woche erwartet. 14-Tage-Veränderung im Text nicht angegeben.
Shopify
Tagesperformance: +7,58 %
Tagesperformance: +7,58 %
Platz 5
Performance 1M: -6,87 %
Performance 1M: -6,87 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +6,25 %
Tagesperformance: +6,25 %
Platz 6
Performance 1M: -8,11 %
Performance 1M: -8,11 %
Zscaler
Tagesperformance: +6,01 %
Tagesperformance: +6,01 %
Platz 7
Performance 1M: -22,37 %
Performance 1M: -22,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
Im wallstreetONLINE-Forum zu Zscaler zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment: Nachkäufe und Hoffnung auf Erholung stehen Verluste gegenüber; Kurs unter 100€ wird als Tiefpunkt gesehen. Fundamentale Aspekte: Cybersecurity/KI-Wachstum, Zero-Trust‑Leader mit hohen Margen und Skalierbarkeit. Gegenwind: Wettbewerbsdruck; Research stuft von Buy auf Neutral ein. 14-Tage-Performance wird in den Posts nicht genannt.
Intuit
Tagesperformance: +5,96 %
Tagesperformance: +5,96 %
Platz 8
Performance 1M: -18,92 %
Performance 1M: -18,92 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +5,18 %
Tagesperformance: +5,18 %
Platz 9
Performance 1M: -25,41 %
Performance 1M: -25,41 %
Microsoft
Tagesperformance: +5,02 %
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 10
Performance 1M: +1,36 %
Performance 1M: +1,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum zu MSFT herrscht gemischter Ton. Einige raten zum Einstieg bei ca. 200 €, andere warnen vor weiteren Abwärtsrisiken; wieder andere empfehlen, erst bei Kursen um 300€ wieder zu kaufen. Ein Analysten-Artikel nennt 56% Aufwärts-Potenzial. Mehrere Beiträge fokussieren auf AI-Hype und dessen Einfluss auf Bewertung/Fundamentals, konkrete 14‑Tage-Veränderung wird nicht genannt.
Thomson Reuters
Tagesperformance: +5,01 %
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 11
Performance 1M: -11,46 %
Performance 1M: -11,46 %
Workday (A)
Tagesperformance: +5,00 %
Tagesperformance: +5,00 %
Platz 12
Performance 1M: -13,80 %
Performance 1M: -13,80 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +4,92 %
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 13
Performance 1M: -0,75 %
Performance 1M: -0,75 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +4,88 %
Tagesperformance: +4,88 %
Platz 14
Performance 1M: -17,23 %
Performance 1M: -17,23 %
Palantir
Tagesperformance: +4,81 %
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 15
Performance 1M: -12,38 %
Performance 1M: -12,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
WallstreetONLINE-Forum: 14-Tage-Entwicklung nicht eindeutig; Hinweise auf Range 126-Unterstützung bis 150-Widerstand. Palantir wird attraktiv bewertet; bei weiteren Kursrückgängen Akkumulation möglich. AIP-Wachstum im Commercial-Segment; Cathie Wood baut Positionen auf; SAP/Oracle bleiben relevant. Sentiment gemischt, eher vorsichtig-optimistisch.
Autodesk
Tagesperformance: +4,73 %
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 16
Performance 1M: -10,43 %
Performance 1M: -10,43 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +4,69 %
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 17
Performance 1M: -4,17 %
Performance 1M: -4,17 %
Synopsys
Tagesperformance: +4,29 %
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 18
Performance 1M: -1,10 %
Performance 1M: -1,10 %
CoStar Group
Tagesperformance: +4,25 %
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 19
Performance 1M: -16,61 %
Performance 1M: -16,61 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,15 %
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 20
Performance 1M: +21,48 %
Performance 1M: +21,48 %
Adobe
Tagesperformance: +4,01 %
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 21
Performance 1M: -8,53 %
Performance 1M: -8,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe
wallstreetONLINE-Forum: Adobe-Sentiment gemischt. Burry-Kauf (Post 4); Nachkäufe bei Kursrückgang (Post 1); Turnaround-Wette bei ca. 227€ (Post 5). Zero-Day-Lücke im Reader und Führungswechsel als Risiko (Post 6), überlagert von KI-Entwicklungen. Insgesamt vorsichtige Turnaround-Spekulation, Timing- und Sicherheitsrisiken bleiben. 14‑Tage-Kursentwicklung nicht konkret angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Adobe eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: -3,48 %
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 22
Performance 1M: +25,76 %
Performance 1M: +25,76 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 23
Performance 1M: +11,49 %
Performance 1M: +11,49 %
Insmed
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 24
Performance 1M: +6,10 %
Performance 1M: +6,10 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 25
Performance 1M: +33,99 %
Performance 1M: +33,99 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 26
Performance 1M: +12,60 %
Performance 1M: +12,60 %
Xcel Energy
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 27
Performance 1M: -5,91 %
Performance 1M: -5,91 %
