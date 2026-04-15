Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 15.04.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +9,44 %
Platz 1
Performance 1M: +8,01 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +8,87 %
Platz 2
Performance 1M: +15,18 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +7,92 %
Platz 3
Performance 1M: -13,17 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: -7,79 %
Platz 4
Performance 1M: +12,97 %
Tesla
Tagesperformance: +7,50 %
Platz 5
Performance 1M: -9,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige sehen den Kursanstieg durch die AI5-Chip-Ankündigung, andere warnen vor fundamental bedingten Diskrepanzen (Quartalszahlen, Marktanteile USA/China, Lagerbestände). Charttechnisch gilt Upgap/Trendkanal-Break als Kaufsignal; gleichzeitig werden Abwärtsbewegungen in der nächsten Woche erwartet. 14-Tage-Veränderung im Text nicht angegeben.
ServiceNow
Tagesperformance: +7,30 %
Platz 6
Performance 1M: -24,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
Das Anleger-Sentiment zu ServiceNow im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt bis leicht bullisch. Die 14-Tage-Performance liegt ca. +7,3%; Unterstützung um 80–90 USD wird diskutiert. Mit Earnings am 22.4 nachbörslich könnte es volatil werden; einige sehen Einstiegschancen, andere warten. Bernstein verteidigt ServiceNow mit Outperform-Ziel ca. 219 USD.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.
Lennox International
Tagesperformance: -6,96 %
Platz 7
Performance 1M: +5,54 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: -6,47 %
Platz 8
Performance 1M: -7,83 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +6,29 %
Platz 9
Performance 1M: -3,26 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +6,25 %
Platz 10
Performance 1M: -8,11 %
Intuit
Tagesperformance: +6,08 %
Platz 11
Performance 1M: -18,92 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: +6,08 %
Platz 12
Performance 1M: +15,20 %
Ingersoll Rand
Tagesperformance: -6,04 %
Platz 13
Performance 1M: +4,34 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 14
Performance 1M: +35,12 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 15
Performance 1M: -25,13 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 16
Performance 1M: -25,41 %
Workday (A)
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 17
Performance 1M: -13,80 %
A.O.Smith
Tagesperformance: -5,02 %
Platz 18
Performance 1M: -10,21 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 19
Performance 1M: +4,45 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 20
Performance 1M: -0,75 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 21
Performance 1M: +12,53 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +4,88 %
Platz 22
Performance 1M: -17,23 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +4,87 %
Platz 23
Performance 1M: -3,11 %
Palantir
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 24
Performance 1M: -12,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
WallstreetONLINE-Forum: 14-Tage-Entwicklung nicht eindeutig; Hinweise auf Range 126-Unterstützung bis 150-Widerstand. Palantir wird attraktiv bewertet; bei weiteren Kursrückgängen Akkumulation möglich. AIP-Wachstum im Commercial-Segment; Cathie Wood baut Positionen auf; SAP/Oracle bleiben relevant. Sentiment gemischt, eher vorsichtig-optimistisch.
Coinbase
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 25
Performance 1M: -8,16 %
Autodesk
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 26
Performance 1M: -10,43 %
Microsoft
Tagesperformance: +4,79 %
Platz 27
Performance 1M: +1,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum zu MSFT herrscht gemischter Ton. Einige raten zum Einstieg bei ca. 200 €, andere warnen vor weiteren Abwärtsrisiken; wieder andere empfehlen, erst bei Kursen um 300€ wieder zu kaufen. Ein Analysten-Artikel nennt 56% Aufwärts-Potenzial. Mehrere Beiträge fokussieren auf AI-Hype und dessen Einfluss auf Bewertung/Fundamentals, konkrete 14‑Tage-Veränderung wird nicht genannt.
Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp)
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 28
Performance 1M: +9,59 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 29
Performance 1M: +4,93 %
Allegion
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 30
Performance 1M: -6,75 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 31
Performance 1M: +21,48 %
CVS Health
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 32
Performance 1M: -1,70 %
Deere
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 33
Performance 1M: +0,93 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 34
Performance 1M: +1,85 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 35
Performance 1M: +31,84 %
Xylem
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 36
Performance 1M: +5,23 %
Hubbell
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 37
Performance 1M: +14,49 %
Amcor Registered
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 38
Performance 1M: -1,97 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 39
Performance 1M: -3,15 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 40
Performance 1M: +25,76 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte