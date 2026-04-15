Microsoft Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,57 % - 15.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Microsoft Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,57 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +1,93 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 348,63€, mit einem Plus von +4,57 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Obwohl sich die Microsoft Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -15,16 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Microsoft Aktie damit um +6,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,36 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microsoft -19,01 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,78 % 1 Monat +1,36 % 3 Monate -15,16 % 1 Jahr -1,71 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Stand: 15.04.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,59 Bil.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 15.04.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 15.04.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 15.04.2026 im Dow Jones.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. Apple notiert im Plus, mit +2,99 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,34 %. IBM legt um +1,96 % zu Oracle notiert im Plus, mit +4,16 %.

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Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.