ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Rekordhöhen für S&P 500 und Nasdaq 100
- Technologieaktien treiben Nasdaq und S&P auf Rekordhoch
- Erneute Waffenruhe und Friedensgespräche beruhigen Anleger
- Dow Jones hinkt Caterpillar und Traditionswerte fallen
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt blicken gut gelaunte Anleger im Technologiesektor offenbar schon über den Iran-Krieg hinweg. Sowohl der Auswahlindex Nasdaq 100 als auch der marktbreite und mit Techwerten gespickte S&P 500 stiegen am Mittwoch so hoch wie nie zuvor. Standardwerte fielen etwas zurück. Hoffnungen auf Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran gaben zusammen mit dem Optimismus rund um Künstliche-Intelligenz-Technologien Auftrieb.
Die USA und der Iran erwägen, ihre vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe um weitere zwei Wochen zu verlängern, um mehr Zeit für ein Friedensabkommen zu bekommen, berichteten mit der Sache vertraute Personen. Dies beruhigte die Marktteilnehmer, die nun auf eine weitere Gesprächsrunde zwischen den beiden Ländern warten. Hoffnungen darauf hatten die Börsen in dieser Woche nach den ergebnislos gebliebenen Gesprächen vom Wochenende bereits angetrieben.
Der S&P 500 kletterte bis auf 7.026 Zähler und beendete den Handel mit einem Zuwachs von 0,80 Prozent auf 7.022,95 Punkte. Der Nasdaq 100 stieg über 26.214 Punkte, zum Börsenende verbuchte er beim Stand von 26.204,58 Zählern ein Plus von 1,40 Prozent. Tesla und Microsoft waren unter den größten Gewinnern.
Mit einem Minus von 0,15 Prozent auf 48.463,72 Punkte hinkte das Leitbarometer Dow Jones Industrial hinterher. "Old Economy"-Aktien wurden gemieden, Caterpillar landeten mit einem Minus von 3 Prozent am Dow-Ende.
Positive Impulse kamen zur Wochenmitte von weiteren Quartalsberichten, etwa von den Finanzinstituten Morgan Stanley und Bank of America . Die Aktien von Morgan Stanley erreichten schon kurz nach dem Auftakt ein Rekordhoch und gewannen am Ende des Tages 4,5 Prozent. Die Anteile von Bank of America stiegen um 1,8 Prozent. Beide Banken überzeugten mit ihren Quartalsberichten. So verzeichnete Bank of America unerwartet hohe Zinseinnahmen. Morgan Stanley übertraf mit den Erträgen im Aktienhandel die durchschnittlichen Analystenschätzungen.
Mit einem Kursplus von 7,6 Prozent für Tesla knackten die Papiere des E-Fahrzeugherstellers ihren seit Ende des vergangenen Jahres gültigen Abwärtstrend erst einmal. Unter den Aktien der "Magnificent 7" - der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung - waren Tesla am Mittwoch der stärkste Wert. Microsoft erfreute die Anleger mit einem Aufschlag von 4,6 Prozent.
Broadcom erweitert seine KI-Partnerschaft mit Meta . Zudem baut Gitlab die Zusammenarbeit mit Google Cloud zur Unterstützung von KI-Agenten aus. Während die Aktien des Halbleiterkonzerns Broadcom um 4,2 Prozent stiegen, ging es für Gitlab um 8,4 Prozent hoch. Meta legten um 1,4 Prozent zu./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 653,5 auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 22:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +6,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,59 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +46,19 %/+93,49 % bedeutet.
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Natürlich geht das, auch für den Normalo. Wie? Man lebe nach Abschluss von Ausbildung/Studium für 2-3 Jahre weiterhin wie ein Schüler/Student, schaffe sich damit einen Notgroschen von 5-6 Monatsgehältern und beeginnt mit dem systematischen Depotaufbau. Wenn dann so ab dem 3. bis 5. Berufsjahr das Einkommen anfängt zu steigen, kann man langsam den Lebensstandard hochfahren und gleichzeitig die Sparraten behalten, man sollte jedoch darauf achten, dass die Fixkosten nicht über 50% vom netto steigen. Man muss es freilich aushalten, bisweilen scheel angesehen zu werden, weil man die ganzen Statusspielchen nicht mitmacht, aber das ist eine Entscheidung, die man trifft oder eben nicht. Aus der Gegenperspektive ist das übrigens ziemlich lustig, denn die Leute, die einem vorjaulen, was alles angeblich nicht geht, sind meistens die gleichen, die einen mitleidig belächeln, wenn man als Vollverdiener in einer Einzimmerwohnung lebt und kein Auto hat.
S&P 500 – Sparplan-Auswertung
Wie bereits angekündigt, folgt nun meine Ausarbeitung zum bestehenden Sparplan aus dem Depot meiner Frau. Es handelt sich hierbei um den iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) mit der WKN: A0YEDG
S&P 500 – Ein führender Index in der Börsenhistorie
Der S&P 500 besteht nun seit fast 70 Jahren (Gründung durch Standard & Poor´s am 04. März 1957). Der Index startete mit ca. 44 Punkten. Heute steht er auf ca. 6.825 Punkten. Ein enormer Sprung und zudem knackte er in diesen 7 Jahrzehnten immer wieder neue Rekordstände – trotz aller (weltweiten) Krisen!
In Zahlen bedeutet die Entwicklung insgesamt ein Plus von 15.411,36 % bzw. einer durchschnittlichen Rendite von 7,55 % p.a. – und das bei einem reinen Kursindex!
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – Wichtigste Infos im Überblick
Nachfolgend eine kurze ETF-Vorstellung mit den wichtigsten Infos:
-Der ETF ist thesaurierend. Die Erträge werden somit innerhalb des ETFs wieder reinvestiert. Es gibt aber auch eine ausschüttende Version unter der WKN 622391. Hier erfolgen die (geringen) Ausschüttungen quartalsweise – jeweils in den Monaten März, Juni, September und Dezember
-Die laufenden Kosten bzw. die Gesamtkosten (TER) werden mit lächerlichen 0,07 % p.a. angegeben.
-Sparpläne auf den ETF sind bei vielen Brokern kostenlos. Bei der ING Diba werden für die Ausführung keinerlei Kosten berechnet, also weder Ordergebühren noch irgendwelche Provisionen. Der Anlagebetrag fließt bei jeder Sparrate zu 100 % in den ETF. Auch der Spread ist hier komplett vernachlässigbar, liegt er doch meist zwischen 0,00 – 0,02 %!
-Mit nur einem Klick und bereits ab 1 Euro ist man breit gestreut in ca. 500 Werten – überwiegend in weltweit führende, amerikanische Werte. Die regionale Begrenzung nur auf die USA, sowie die Währungsbegrenzung auf den USD stellen meiner Meinung nach keine Nachteile dar. Gerade mit einem regelmäßig ausgeführten Sparplan gleichen sich die Währungsschwankungen über längere Zeiträume wieder aus.
-Der ETF unterliegt einer Teilfreistellung in Höhe von 30 %. Diese Teilfreistellung wird auf alle Erträge (Ausschüttungen, Gewinne, Vorabpauschalen) zur steuerlichen Verrechnung herangezogen. Somit unterliegen nur 70 % der in Rechnung gestellten Beträge dem Steuerabzug.
-Zum Jahresbeginn erfolgt der Abzug einer Vorabpauschale, sofern der ETF im Vorjahr Gewinne erzielte. Die Höhe der Vorabpauschale richtet sich jeweils an einen festgesetzten Basiszins und stellt eine Vorauszahlung dar. Bei einem möglichen Verkauf werden die gezahlten Beträge wieder gegengerechnet.
-Wer zu den Themen „Teilfreistellung“ und „Vorabpauschale“ bei ETFs noch mehr Infos haben möchte, kann einfach die Begriffe auf den bekannten Suchplattformen von Google oder auch Bing eingeben. Die KI stellt dann schnell und übersichtlich die wichtigsten Infos bereit!
Index vs. ETF - Performance
Die Index-Entwicklung wird bei der ING-Diba nach Börsenschluss am Freitag, 11.04.2026 wie folgt angegeben: 1 Jahr = + 29,55 % und 5 Jahre = + 65,29 %.
Die ETF-Entwicklung wird dagegen wie folgt angegeben: 1 Jahr = + 26,33 % und 5 Jahre = + 75,34 %.
Leichte Abweichungen zwischen Index und den jeweiligen ETFs sind völlig normal, da der Index teils zeitlich versetzt nachgebildet wird, es kleinere Abweichungen bei den prozentualen Anteilen gibt oder der ETF nicht alle Werte exakt nach dem Index-Vorbild abbildet (z. B. aus Kostengründen). Der iShares ETF bildet den Index vollständig nach, mit allen beinhalteten Titeln. Ein Rebalancing erfolgt vierteljährlich. Die bessere Performance auf längere Sicht ist der Wiederanlage der Erträge zuzuschreiben.
Weitere Infos – auch zur aktuellen Zusammensetzung des ETFs finden sich auf der offiziellen ETF-Seite von iShares unter:
Die Sparplan-Umsetzung seit Juli 2021
Alle bisherigen, monatlich ausgeführten Sparraten folgen nun in der Übersicht:
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Für weitere Berechnungen habe ich die ersten beiden Monate zu einem Monat mit ebenfalls einer Sparrate von 200 € zusammengefasst. Somit ergeben sich bisher 56 Monatsraten von jeweils 200 € und ein investierter Gesamtbetrag in Höhe von 11.200 €.
Der ETF stieg von anfänglich 379,60 € (die ersten beiden Monate auch hier zusammengefasst!) auf aktuell 624,83 € (Schlusskurs vom 11.04.26) und kommt somit auf eine Gesamtrendite von + 64,60 % bzw. einer durchschnittlichen Rendite von 11,24 % p.a.
Der investierte Gesamtbetrag von 11.200 € bildet bei 23,98411 Anteilen nun einen Depotwert in Höhe von 14.985,99 € und somit ein Plus von 3.785,99 € bzw. 33,80 %.
Die p.a.-Rendite des laufenden Sparplanes berechnet sich aktuell auf sehr starke + 12,346 %
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Ich persönlich bevorzuge monatliche Sparplanausführungen, da man hier starke Kurs- und auch Währungs-Schwankungen gut abfedern kann.
Gewinnmitnahmen und aktives Handeln
Natürlich kann man während der Sparplan-Laufzeit auch Gewinnmitnahmen tätigen oder auch aktiv versuchen Höhen und Tiefen auszunutzen, also möglichst bei neuen Hochs oder schnellen Kursanstiegen (Teil-)Verkäufe zu tätigen und diese zum späteren Zeitpunkt möglichst wieder vergünstigt (unter Berücksichtigung der anfallenden Kosten und Steuern) zurückzukaufen. Allerdings muss man sich auch hier bewusst machen, dass dies nicht immer gelingt wie geplant oder zumindest auch wesentlich länger dauern kann als erhofft. Ansonsten kann man das frei gewordene Kapital aber auch für andere Investments oder das Rebalancing des Depots nutzen.
FAZIT
Mit einem ETF-Sparplan (oder auch mehreren), kann man einerseits extrem kostengünstig an der Börse investieren und zudem sehr gute Renditen erzielen. Zumal man hiermit praktisch keinen nennenswerten Aufwand betreiben muss und auch bereits bei geringem Kapital eine breite Streuung am Markt erzielen kann. Auch die steuerliche Behandlung ist für den Normalanleger wesentlich entspannter und in den meisten Fällen vermutlich auch günstiger, sofern ich an steuerungünstige Fälle aus meinem Depot denke (Kanada, Italien, Frankreich).
Stelle ich persönlich die Faktoren Zeitaufwand, Kosten und vor allem Rendite gegenüber, sind für mich ETFs die bevorzugte Wahl. Vor allem, wenn ich einige Jahre voraus denke, so möchte ich später auch nicht (mehr) zu viel Zeit mit der Börse verbringen – zumal ich auch nicht gerade als besonders erfolgreicher Aktieninvestor herausstechen kann.
Daher werde ich wohl mein Aktiendepot noch bis zum Jahresende um ein paar Nachkäufe weiter ausbauen und bei ca. 100.000 € investiertem Kapital „stilllegen“. Ab dem nächsten Jahr werde ich die Dividenden dann in einen ETF-Sparplan reinvestieren und beide Entwicklungen als Gesamtdepot dann hier weiter präsentieren!