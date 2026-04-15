ROUNDUP
Aixtron platziert Wandelschuldverschreibungen über 450 Millionen Euro
- Aixtron platziert Wandelanleihe 450 Mio Euro
- Laufzeit bis April 2031 Umwandlung 7,9 Prozent
- Nettoerlös für Investitionen Akquisitionen Rückkauf
HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat sich mit Wandelschuldverschreibungen frisches Geld beschafft. Das Volumen lag wie zuvor angekündigt bei 450 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend mit. Die Papiere haben eine Laufzeit bis April 2031.
Die Wandelschuldverschreibungen werden in Aktien wandelbar sein, die einem Anteil von 7,9 Prozent am Grundkapital entsprechen. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wird ausgeschlossen. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, was Investitionen zur Unterstützung des organischen Wachstums sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe einschließen kann.
Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 50,375 Euro. Aufgrund des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags liegt der effektive Wandlungspreis bei etwa 51,010 Euro bei Endfälligkeit. Aus dem Xetra-Handel war die Aixtron-Aktie am Mittwoch bei 42,35 Euro gegangen. Die Schuldverschreibungen werden nicht laufend verzinst./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,88 % und einem Kurs von 39,94 auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +25,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,90 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,53 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -42,41 %/+2,65 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
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Die Aktien von Aixtron haben seit Anfang März mehr als 30 Prozent zugelegt. Dabei sind die kurzfristigen Aussichten eher mäßig, langfristig gibt es hingegen gute Perspektiven bei der Gesellschaft aus Aachen.
Auf dem aktuellen Niveau ist die Bewertung der Aktie relativ hoch. Das KGV 2026e steht bei 60. Die Analysten der Deutschen Bank reagieren auf die jüngsten Entwicklungen und stufen die Aktie von Aixtron ab.
Bisher haben sie eine Kaufempfehlung für die Papiere von Aixtron ausgesprochen. Das Kursziel stand bei 31,00 Euro. In der heutigen Studie liegt das Votum für die Papiere von Aixtron auf „halten“. Das Kursziel wird hingegen nach oben angepasst. Es steigt auf 38,00 Euro.
Die Papiere von Aixtron (WKN: A0WMPJ, ISIN: DE000A0WMPJ6, https://www.4investors.de/aktien/aixtron.php, https://www.4investors.de/archiv/aktien/aixtron.php) geben 2,5 Prozent auf 37,22 Euro nach. In den vergangenen zwölf Monaten schafft die Aktie ein Plus von 277 Prozent.
https://www.google.com/amp/s/www.4investors.de/nachrichten/a…