RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Aussagen des Flugzeugbauers im Hinblick auf die anstehenden Quartalszahlen ließen Vorsicht für die Margen und den freien Barmittelfluss erkennen, schrieb Ken Herbert am Mittwoch. Er senkte seine Schätzungen für das erste Quartal und das Jahr 2026 leicht./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 172,2EUR auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

