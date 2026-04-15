RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Aussagen des Flugzeugbauers im Hinblick auf die anstehenden Quartalszahlen ließen Vorsicht für die Margen und den freien Barmittelfluss erkennen, schrieb Ken Herbert am Mittwoch. Er senkte seine Schätzungen für das erste Quartal und das Jahr 2026 leicht./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:55 / EDT
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Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 172,2EUR auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
Währung: EUR
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