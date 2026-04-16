Wirtschaft Gründerverband erwartet Geschäftsaufgaben wegen Gesundheitsreform Angesichts der Pläne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung für Ehepartner warnt der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD) vor einer …



