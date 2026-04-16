Gold- und Silberrausch sowie Kupfer-Träume: Warum Barrick Mining, First Majestic und Power Metallic jetzt den Ton angeben! Die Weltwirtschaft befindet sich in einer Phase, in der gefühlt nichts mehr so ist, wie früher. In dieser Situation rücken die Rohstoffe wieder unaufhaltsam in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Während etablierte Größen wie Barrick Mining und First …



