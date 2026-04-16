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    Gold- und Silberrausch sowie Kupfer-Träume: Warum Barrick Mining, First Majestic und Power Metallic jetzt den Ton angeben!

    Die Weltwirtschaft befindet sich in einer Phase, in der gefühlt nichts mehr so ist, wie früher. In dieser Situation rücken die Rohstoffe wieder unaufhaltsam in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Während etablierte Größen wie Barrick Mining und First …

    Gold- und Silberrausch sowie Kupfer-Träume: Warum Barrick Mining, First Majestic und Power Metallic jetzt den Ton angeben!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Weltwirtschaft befindet sich in einer Phase, in der gefühlt nichts mehr so ist, wie früher. In dieser Situation rücken die Rohstoffe wieder unaufhaltsam in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Während etablierte Größen wie Barrick Mining und First Majestic Silver die Basis für jedes solide Rohstoff-Portfolio bilden, suchen Investoren vermehrt nach dem nächsten großen Durchbruch im Bereich der kritischen Metalle. Kupfer, Nickel und Platingruppenmetalle sind die Treibstoffe der modernen Industrie, doch wo findet man heute noch außergewöhnliche Gehalte, die ein echtes Potenzial zur Neubewertung bieten? In diesem Bericht werfen wir einen detaillierten Blick auf die Großen der Branche und analysieren, warum gerade ein kleinerer, aber aufstrebender, Akteur wie Power Metallic Mines derzeit mit spektakulären Bohrergebnissen für Aufsehen sorgt. Erfahren Sie, warum die aktuelle Marktphase eine seltene Gelegenheit bieten könnte und welche charttechnischen Marken jetzt über den nächsten großen Kursschub entscheiden könnten.

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