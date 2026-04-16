Gewinner und Verlierer des Iran-Kriegs: Rheinmetall, TUI, A.H.T. Syngas Aktie!
Fast 150 % Kurschance sehen Analysten bei der Aktie von A.H.T. Syngas. Das Unternehmen bietet einen sauberen Weg, um Erdgas zu ersetzen. Im Interview berichtet der Vorstand von einem "wahren Run" seit dem Krieg im Iran. Analysten erwarten deutlich …
Foto: esg-aktien.de
Fast 150 % Kurschance sehen Analysten bei der Aktie von A.H.T. Syngas. Das Unternehmen bietet einen sauberen Weg, um Erdgas zu ersetzen. Im Interview berichtet der Vorstand von einem "wahren Run" seit dem Krieg im Iran. Analysten erwarten deutlich steigende Umsätze und Gewinne. Diese könnten eventuell sogar zu konservativ sein? Niedrig bewertet ist Rheinmetall sicher nicht. Zudem erscheint der Rüstungskonzern mit seinem "schweren Kriegsgerät" aus der Zeit zu fallen. Doch mit Drohnen und Raketen will das Unternehmen mit der Zeit gehen und schließt dazu Partnerschaften ab. TUI kämpft dagegen mit den Folgen des Iran-Kriegs. Kreuzfahrtschiffe stecken fest, die Kerosinpreise steigen und Urlaubsziele im arabischen Raum werden nicht gebucht. Dennoch sind Analysten überraschend optimistisch.
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