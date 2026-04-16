Gewinner und Verlierer des Iran-Kriegs: Rheinmetall, TUI, A.H.T. Syngas Aktie! Fast 150 % Kurschance sehen Analysten bei der Aktie von A.H.T. Syngas. Das Unternehmen bietet einen sauberen Weg, um Erdgas zu ersetzen. Im Interview berichtet der Vorstand von einem "wahren Run" seit dem Krieg im Iran. Analysten erwarten deutlich …



