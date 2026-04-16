J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland / J&T Direktbank erhöht ...

Die Anpassung erfolgt im Rahmen der Geburtstagsaktion der vergangenen Woche, in welcher der Mindestanlagebetrag zeitlich befristet von 5.000EUR auf 1.000EUR reduziert wurde. Diese Maßnahme hatte bereits das Ziel, Festgeld für mehr Menschen leichter zugänglich zu machen.

J&T Direktbank erhöht Festgeldzinsen über alle Laufzeiten - jetzt bis zu 3,50% Zinsen Frankfurt am Main (ots) - Die J&T Direktbank sendet erneut ein starkes Signal an Sparer: Mit sofortiger Wirkung erhöht die Bank ihre Zinssätze über alle Festgeldlaufzeiten - von 6 Monaten bis zu 10 Jahren . Das geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Inflation im Euroraum im März 2026 wieder über das 2-Prozent-Ziel der EZB gestiegen ist - laut einer vorläufigen Schätzung von Eurostat der höchste Stand seit Januar 2025.

Mit der nun erfolgten flächendeckenden Zinsanhebung baut die Bank ihr Angebot weiter aus und reagiert auf die wachsende Nachfrage nach sicheren und planbaren Anlageformen.



Festgeldzinsen ab 16.04.2026 im Überblick:



6 Monate: 2,70 % p.a.



1 Jahre: 3,00 % p.a.



18 Monate: 3,10 % p.a.



2 Jahre: 3,20 % p.a.



3 Jahre: 3,20 % p.a.



4 Jahre: 3,20 % p.a.



5 Jahre: 3,20 % p.a.



7 Jahre: 3,20 % p.a.



10 Jahre: 3,50 % p.a.



Arthur Iliyav, Geschäftsführer der J&T Direktbank erklärt: "Mit der Zinsanhebung setzen wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent fort. Bereits in der vergangenen Woche haben wir mit der Senkung der Mindesteinlage deutlich gemacht, dass wir sichere Geldanlage für mehr Menschen zugänglich machen möchten. Die nun erfolgte Erhöhung der Zinssätze über alle Laufzeiten ist der nächste logische Schritt. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden attraktive Renditen zu bieten - ganz gleich, ob sie mit 1.000EUR starten oder größere Beträge anlegen möchten. Die aktuelle Zinsanpassung stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit und bestätigt unseren Anspruch, eines der besten Festgeldangebote am Markt bereitzustellen."



Informationen zur J&T Direktbank finden Sie hier: https://www.jtdirektbank.de

Die J&T Direktbank auf einen Blick:



Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, die in erster Linie klassische Anlageprodukte wie Festgeld und Tagesgeld auf dem deutschen Markt anbietet. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessen und einer etablierten technischen Plattform kann die Bank diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weitergeben. Darüber hinaus profitieren die Kunden von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind.



Die J&T Banka bietet ein umfangreiches Angebot von Dienstleistungen in Zentral- und Osteuropa an. Dazu gehören Privat- und Retailbanking, Vermögensverwaltung für Privatkunden und Institutionen, Investmentbanking sowie Projektfinanzierungen. Im April 2025 bestätigte die internationale Ratingagentur Moody's das langfristige Einlagenrating der J&T Banka mit Baa2 und hob den Ratingausblick von stabil auf positiv an.



Pressekontakt:



Nils Rahe

J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland

Franklinstraße 56

D-60486 Frankfurt am Main

E-Mail: mailto:presse@jtdirektbank.de



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