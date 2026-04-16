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    Gold-Aktie massiv unterbewertet? Desert Gold startet 500 %-Rally!

    Während Gold seine Korrektur beendet und sich der Blick auf die Rückeroberung der 5.000-USD-Marke richtet, startet eine Gold-Aktie bereits richtig durch. Analysten halten sogar eine Rally von mehr als 500 % für möglich. Denn Desert Gold will in …

    Gold-Aktie massiv unterbewertet? Desert Gold startet 500 %-Rally!
    Foto: esg-aktien.de
    Während Gold seine Korrektur beendet und sich der Blick auf die Rückeroberung der 5.000-USD-Marke richtet, startet eine Gold-Aktie bereits richtig durch. Analysten halten sogar eine Rally von mehr als 500 % für möglich. Denn Desert Gold will in diesem Sommer erstmals Gold produzieren. Dabei wird das Unternehmen immer noch mit weniger als 25 Mio. EUR bewertet. Dies erscheint den Analysten viel zu wenig zu sein. Denn neben dem Start der Produktion arbeitet das Unternehmen an der Erweiterung der Ressource. Außerdem gibt es Übernahmefantasie.

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