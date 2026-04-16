Gold-Aktie massiv unterbewertet? Desert Gold startet 500 %-Rally! Während Gold seine Korrektur beendet und sich der Blick auf die Rückeroberung der 5.000-USD-Marke richtet, startet eine Gold-Aktie bereits richtig durch. Analysten halten sogar eine Rally von mehr als 500 % für möglich. Denn Desert Gold will in …



