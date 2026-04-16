Patentamt
Deutschland holt in Digitaltechnik auf
- Deutsche Digital-Patentanmeldungen stiegen auf 5051
- Deutschland Rang fünf hinter USA China Südkorea Japan
- Bosch auf Rang vier im Feld Computertechnik und KI
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Heimische Industrie und Forschungseinrichtungen holen ihren Rückstand bei der Entwicklung digitaler Technologien allmählich auf. Im vergangenen Jahr hat die Zahl veröffentlichter Digital-Patentanmeldungen aus Deutschland um über 12 Prozent auf insgesamt 5.051 zugenommen, wie das Patent- und Markenamt (DPMA) in München mitteilte. Deutsche Anmelder lagen damit auf Rang fünf hinter den USA, China, Südkorea und Japan. Stark vertreten: der Technologiekonzern Bosch.
Noch stärker als die deutschen Patentanmeldungen in den digitalen Schlüsseltechnologien legten allerdings diejenigen aus China mit einem Plus von gut 14 Prozent zu.
USA und China weit vorn
"Der positive Trend bei digitalen Schlüsseltechnologien macht Hoffnung, dass wir die zukünftigen Märkte mitprägen können", sagte DPMA-Präsidentin Eva Schewior. In absoluten Zahlen ist der Rückstand auf die beiden führenden Nationen USA und China nach wie vor groß: 2025 wurden über 15.000 Digital-Patentanmeldungen aus den USA veröffentlicht, aus China über 10.000. Weniger groß ist der Abstand zu Südkorea (5.707 veröffentlichte Anmeldungen) und Japan (5.266).
Anlass der Veröffentlichung ist die bevorstehende Hannover Messe, die am kommenden Montag ihre Pforten öffnet. Die Zahlen geben nicht den allerneuesten Stand wider, da Patentanmeldungen erst nach einer Frist von 18 Monaten veröffentlicht werden.
Bosch bei Computertechnik auf dem vierten Platz
Besonders stark war der Zuwachs deutscher Anmelder laut DPMA im Technologiefeld "Computertechnik", zu dem unter anderem Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz zählen. Top-Anmelder war der südkoreanische Samsung -Konzern vor Microsoft und dem chinesischen Unternehmen Huawei. Auf Rang vier lag mit Bosch ein deutsches Unternehmen.
Neben "Computertechnik" wertete die Münchner Bundesbehörde die veröffentlichten Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland in "digitaler Kommunikationstechnik", bei "Halbleitern", "audiovisueller Technik" und "Datenverarbeitung für betriebswirtschaftliche Zwecke" aus. Dabei flossen sowohl die Zahlen des Deutschen als auch des benachbarten Europäischen Patentamts ein, doppelte Patentanmeldungen zogen die Autoren der Berechnungen ab./cho/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,61 % und einem Kurs von 411,2 auf Nasdaq (16. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +9,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,59 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +24,02 %/+64,15 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
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Du meinst Israel, ja genau hast du recht.
Moin zusammen,
ich beobachte Microsoft ($MSFT) schon länger und bin der Meinung, dass wir gerade Zeuge der nächsten großen Schwellen-Transformation sind. Während der Markt aktuell wegen der hohen Investitionskosten (CapEx) und der leichten Verlangsamung beim Azure-Wachstum (von 40 % auf ca. 39 %) etwas nervös reagiert, sehe ich genau hier die Einstiegschance.
Warum ich jetzt wieder bullisch werde:
- Vom „Chatbot“ zum „Agenten“: 2024/25 war das Jahr der Experimente mit Copilot. 2026 ist das Jahr der Agentic Enterprise. Mit den neuen „Agent 365“-Strukturen baut Microsoft eine Infrastruktur auf, in der KI-Agenten eigenständig Workflows übernehmen. Das ist kein nettes Feature mehr, sondern das neue Betriebssystem der Arbeitswelt.
- Bewertung vs. Historie: Der Kurs hat seit dem Jahreswechsel Federn gelassen (ca. 17 % unter dem Allzeithoch von Ende 2025). Mit einem PEG-Ratio von unter 0,9 und einer Bewertung, die fast wieder auf dem 5-Jahres-Schnitt liegt, ist Microsoft für mich so „günstig“ wie seit Jahren nicht mehr – wenn man das langfristige Potenzial einreist.
- Cloud-Power bleibt intakt: Ja, das Wachstum ist minimal gelevelt, aber wir reden immer noch von knapp 40 % bei Azure. Sobald die massiven Investitionen in GPU-Kapazitäten voll skalieren, dürfte die Marge wieder anziehen.
- Gaming-Umbruch: Die jüngsten News von der GDC 2026 zeigen, dass Microsoft Windows und Xbox immer enger verzahnt. Auch wenn die Hardware-Zahlen (Konsolen) schwächeln, ist der Content- und Service-Bereich eine Cashflow-Maschine.
Mein Fazit: Der aktuelle Dip ist für mich typisches „Wall Street Rauschen“. Wer langfristig denkt, kauft hier Qualität zu einem fairen Preis ein, bevor die Monetarisierung der KI-Agenten in den Quartalszahlen voll durchschlägt.