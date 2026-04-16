    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fitnessstudio-Tarife werden teurer - Fibo-Messe startet

    Für Sie zusammengefasst
    • Durchschnittlicher Mitgliedsbeitrag stieg auf 48,55 Euro
    • Mitgliederzahl 12,36 Millionen, Anstieg 5,6 Prozent
    • 9.647 Studios in Deutschland, Zuwachs 5,7 Prozent
    Fitnessstudio-Tarife werden teurer - Fibo-Messe startet
    Foto: Siarhei - 356130783

    KÖLN (dpa-AFX) - Wer ins Fitnessstudio gehen und ins Schwitzen kommen will, muss häufig tiefer in die Tasche greifen. Wie aus einer Studie des Branchenverbandes DSSV und des Beratungsunternehmens Deloitte hervorgeht, stieg der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent auf 48,55 Euro pro Monat. "Seit drei Jahren geht es mit den Durchschnittspreisen nach oben, die Kosten für das Personal und die Energie sind nun mal gestiegen", sagt Studienautor Stefan Ludwig von Deloitte. Er rechnet mit einem weiteren Preisanstieg bei Neuverträgen, bei Bestandskunden hielten sich Betreiber aber wohl eher zurück.

    Höchstwert bei Studiomitgliedern

    Die Branche ist im Aufwind, Deutschlands Fitnessstudios haben so viele Mitglieder wie nie zuvor. Zum Jahreswechsel waren es der Studie zufolge 12,36 Millionen und damit 5,6 Prozent mehr als 2024. Das waren rund drei Millionen mehr als im Jahr 2021, als die Corona-Pandemie zu zahlreichen Kündigungen geführt hatte. Eine Statistik zu den "Karteileichen" unter den Studiomitgliedern gibt es nicht.

    "Die Perspektiven für die Studiobetreiber sind glänzend, das Wachstum wird weitergehen", sagt Deloitte-Fachmann Ludwig. "Die Menschen achten mehr auf ihre Gesundheit als früher, denn sie wollen auch im Alter noch fit sein." Der demografische Faktor - also die Alterung der Gesellschaft - sei ein starker Wachstumstreiber für die Branche. Seit Corona habe das Gesundheitsbewusstsein der Menschen zugenommen.

    Fitnessmesse Fibo öffnet die Türen

    Am Donnerstag startet die viertägige Fitnessmesse Fibo in Köln, bei der 955 Aussteller aus 56 Nationen ihre neuen Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Fitness, Gesundheit und Wellness vorstellen - ob Hantelbank, Rückentrainer, Digitalanwendungen oder proteinreiche Nahrungsergänzungen.

    Die Veranstalter rechnen mit mehr als 150.000 Besuchern, die bei Mitmach-Events ins Schwitzen kommen können. Das Leitthema lautet "Für eine starke und gesunde Gesellschaft". Der DSSV bewirbt die Fitnessstudios als Schlüssel, um gesundheitliche Probleme in der Gesellschaft zu entschärfen und damit die Kosten des Gesundheitssystems zu reduzieren.

    In Deutschland gab es nach Angaben des DSSV zum Jahreswechsel 9.647 Studios und andere Anlagen, das waren 5,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 17,1 Prozent der Menschen ab 15 Jahren sind Mitglied in einem Fitnessstudio. Deloitte-Fachmann Ludwig sieht noch Luft nach oben. "In Skandinavien liegt der Mitgliedsanteil schon bei mehr als 20 Prozent, zu solchen Werten dürfte sich Deutschland in den kommenden Jahren entwickeln."/wdw/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Fitnessstudio-Tarife werden teurer - Fibo-Messe startet Wer ins Fitnessstudio gehen und ins Schwitzen kommen will, muss häufig tiefer in die Tasche greifen. Wie aus einer Studie des Branchenverbandes DSSV und des Beratungsunternehmens Deloitte hervorgeht, stieg der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     