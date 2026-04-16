'Melania' bei Prime Video kleiner Streaming-Hit
- Doku Melania seit fast sechs Wochen bei Prime Video
- Zuschauerzahlen unklar Film auf Platz fünf der Dokus
- Film zeigt die 20 Tage vor Amtseinführung und Umzug
BERLIN (dpa-AFX) - Die Doku "Melania" ist seit fast sechs Wochen beim Amazon-Streamingdienst Prime Video im Programm. Wie viele Menschen in Deutschland den Dokumentarfilm über Melania Trump schon ansahen, bleibt unklar. Prime Video macht dazu auf Nachfrage keine Angaben. Er steht aber Prime zufolge auf Platz fünf in der Filmkategorie "Dokumentation" bei dem Streamingdienst.
Der Film dokumentiert die 20 Tage vor der Amtseinführung des Präsidenten im Jahr 2025 und zeigt Melania Trump bei der Planung der Amtseinführung und des Umzugs ihrer Familie zurück nach Washington. Er biete "einen seltenen Einblick in die persönlichen und beruflichen Herausforderungen der Vorbereitung auf ihr Amt als First Lady", heißt es von Amazon über die Doku.
Der Film, der aufsehenerregend am 30. Januar in Kinos anlief, spielte weltweit rund 16,6 Millionen US-Dollar ein (etwa 14 Millionen Euro) und "erzielte damit den erfolgreichsten Kinostart eines Dokumentarfilms der letzten zehn Jahre (Musik- und Konzertfilme ausgenommen)", wie Amazon MGM Studios zum Streamingstart am 9. März formulierte.
Zur Weltpremiere in Washington am 29. Januar begleitete Präsident Donald Trump (79) seine Frau Melania (55). Regie bei dem Film führte Brett Ratner, der ihn zusammen mit Fernando Sulichin, Marc Beckman und Melania Trump produzierte.
"Zum ersten Mal ist ein weltweites Publikum eingeladen, dieses entscheidende Kapitel mitzuerleben - einen privaten, unverfälschten Blick auf meinen Weg zur First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika, auf dem ich Familie, Beruf und Wohltätigkeit unter einen Hut bringe", zitierte Amazon die First Lady.
Über den Film wurde viel gelästert. Auch auf der zu Amazon gehörenden IMDb (Internet Movie Database; Internet-Filmdatenbank) hat der Film keine gute Bewertung durch User, lediglich 1,6 von 10 Punkten. Zum Vergleich: Das in diesem Jahr bei den Oscars als bester Dokumentarfilm ausgezeichnete Werk "Ein Nobody gegen Putin" hat eine Bewertung von 7,4.
Bei der Oscarverleihung hatte sich auch Moderator Jimmy Kimmel, der die Preise für die besten Dokumentarfilme (Kurzfilm und Langfilm) präsentierte, lustig gemacht über den Film.
Dokus würden oft unter großem persönlichem Risiko gedreht, sagte Kimmel, weil sie durch das, was sie vermittelten oder anprangerten, Ungerechtigkeiten offenlegten oder Mächtige kritisierten. Dann kam der Seitenhieb: "Es gibt auch Dokumentarfilme, in denen man durch das Weiße Haus läuft und Schuhe anprobiert."/gth/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 248,5 auf Nasdaq (16. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +12,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Bil..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,60USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +6,64 %/+21,13 % bedeutet.
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Ein am Montag aufgetauchtes internes Memo von OpenAI rückt Amazons Cloud-Sparte ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Dokument offenbart eine massive Nachfrage von Unternehmenskunden nach der neuen AWS-Partnerschaft. Für Amazon ist dies eine entscheidende Bestätigung der eigenen, milliardenschweren Infrastruktur-Strategie.
Überwältigende Nachfrage und klare Architektur
Die erst Ende Februar angekündigte Kooperation zwischen OpenAI und Amazon Web Services (AWS) zieht weite Kreise. Laut einem Bericht von CNBC bezeichnete Denise Dresser, die neue Vertriebschefin von OpenAI, die eingehende Kundennachfrage intern als schlichtweg überwältigend. Das Abkommen folgt einer klaren>>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-ge…
Sein stärkstes Argument gegen die KI-Blasen? Drei Jahre nach dem Start der Amazon Cloud AWS lag der hochgerechnete Jahresumsatz bei 58 Mio. $. Nach drei Jahren der aktuellen KI-Welle macht AWS im KI-Bereich schon 15 Mrd. $ an hochgerechnetem Jahresumsatz. Das ist eine 260-fach schnellere Adoption. Der Vergleich hinkt natürlich, weil AWS schon einen riesigen Kundenstamm hat, an den sie jetzt KI-Leistungen verkaufen. Krass ist es trotzdem.
Noch spannender: Jassy meinte, dass das hauseigene KI-Chip-Business als eigenständige Firma schon jetzt 50 Mrd. $ Umsatz machen würde. Und Amazon denkt offenbar darüber nach, diese Chips nicht nur intern über AWS anzubieten, sondern auch an externe Firmen zu verkaufen.
An der Börse kam das alles sehr gut an, die Aktie hat gestern rund 6% zugelegt. Der ganze Brief lohnt sich übrigens wie immer:
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2026/ar/2025-Shareholder-Letter-Final.pdf
Quelle Trader-Zeitung 09.04.26
AMAZON:
DIE VIER WICHTIGSTEN STATEMENTS AUS DEM AKTIONÄRSBRIEF VON CEO ANDY JASSY! •
Amazon CEO Andy Jassy unterstreicht mit dem Aktionärsbrief, dass Amazon zum Top-Gewinner von KI und Physical AI wird.
• Unser Szenario steht, dass Amazon eine Neubewertungschance dank KI, Margenanstieg im eCommerce und dem neuen Satellitenbusiness ist!
Jörg Meyer schreibt um 15:30 Uhr:
Warum wir für Amazon (i) sehr bullisch sind und die Aktie im US-Musterdepot höher gewichtet haben, haben wir zuletzt deutlich aufgezeigt. Bis Ende der Dekade kann der Wert problemlos auf 400 USD steigen. Das untermauert auch der heutige Brief vom CEO Andy Jassy an die Aktionäre – die vier wichtigsten Statements: 1. Die Geburt eines neuen Giganten: 15 Mrd. USD KI-Umsatzrate Jassy räumte mit Spekulationen auf, dass der KI-Sektor eine Blase sein könnte. Für Amazon sei KI kein isoliertes Projekt, sondern ein „Multiplikator“, der jedes Kundenerlebnis neu definieren werde. Die Zahlen untermauern diesen Optimismus: Während AWS drei Jahre nach seinem Start eine Umsatzrate von 58 Mio. USD verzeichnete, liegt die KI-spezifische Umsatzrate von AWS heute, drei Jahre nach dem Durchbruch der generativen KI, bereits bei über 15 Mrd. USD. Um diese Nachfrage zu bedienen, baut Amazon seine Infrastruktur massiv aus. Die geplanten In vestitionen von 200 Mrd. USD im Jahr 2026 haben zwar den frei en Cashflow (FCF) im Jahr 2025 auf 11 Mrd. USD gedrückt (nach 38 Mrd. USD im Vorjahr), doch Jassy betont die langfristige Rentabilität: „KI ist eine einmalige Chance, bei der das derzeitige Wachstum beispiellos ist und das künftige Wachstum noch größer ausfallen wird […] Wir werden nicht konservativ spielen. Wir investieren, um der bedeutende Marktführer zu sein.“ 2. Chip-Sparte mit jährlicher Run-Rate von über 20 Mrd. USD Ein Kernstück der Strategie ist die Abkehr von der reinen Abhängigkeit von Drittanbietern wie Nvidia. Jassy enthüllte, dass Amazons eigenes Chip-Geschäft (Graviton, Trainium, Nitro) mittlerweile eine jährliche Umsatzrate von über 20 Mrd. USD erreicht hat und mit dreistelligen Raten wächst – eine beeindruckende Skalierung ausgehend von einer Run-Rate von 10 Mrd. USD im vierten Quartal 2025. Hätte Amazon diese Sparte als eigenständiges Unternehmen aufgestellt und Chips an Dritte verkauft, läge der theoretische Jahresumsatz laut Jassy bereits bei etwa 50 Mrd. USD. Die Nachfrage nach Amazons KI-Hardware ist immens: Das Modell Trainium 2, das eine um 30 % bessere Preis-Leistung als vergleichbare GPUs bietet, ist bereits weitgehend ausverkauft. Während der neue Trainium 3 nahezu vollständig abonniert ist, wurde selbst für den Trainium 4, der erst in rund 18 Monaten verfügbar sein wird, bereits ein erheblicher Teil der Kapazitäten durch Kunden vorab reserviert.
3. Amazon Leo: 500 Delta-Flugzeuge und 200 Satelliten im Visier Ein zentraler Pfeiler für das künftige Wachstum ist das Satelliten-Netzwerk „Amazon Leo“. Jassy bezeichnete das Projekt als entscheidend, um die digitale Kluft in ländlichen Regionen zu schließen. Mit über 200 Satelliten – tausende mehr folgen die nächsten Jahre - betreibt Amazon bereits das drittgrößte Netzwerk im niedrigen Erdorbit (LEO). Die technische Über legenheit soll Kunden überzeugen. Die Uplink-Performance liege sechsmal und die Downlink-Performance doppelt so hoch wie bei derzeitigen Alternativen – und das bei geringeren Kosten als die Konkurrenz. Strategisch ist „Leo“ eng mit AWS verknüpft, um Regierungen und Unternehmen den nahtlosen Datentransfer für KI-Analysen zu ermöglichen. Obwohl der offizielle Start erst für Mitte 2026 geplant ist, verbucht Amazon bereits massive Umsatzverpflichtungen. Delta Airlines hat angekündigt, ab 2028 rund 500 Flugzeuge mit Amazon Leo auszustatten. Weitere Kunden sind JetBlue, AT&T, Vodafone und die NASA. 4. Über 1 Million Roboter in Logistikzentren Auch im Kerngeschäft setzt Amazon auf radikale Effizienz. Mit über einer Million Robotern in den Logistikzentren wurden im Jahr 2026 bereits über 500 Millionen Einheiten am selben Tag ausgeliefert. Parallel dazu wuchs das Lebensmittelgeschäft auf über 150 Mrd. USD Bruttoumsatz an, was Amazon zum zweitgrößten Lebensmittelhändler der USA macht. Besonders erfolgreich ist die Integration von frischen Lebensmitteln in das Same-Day-Netzwerk, wo sie mittlerweile neun der zehn meistbestellten Artikel ausmachen.
Fazit:
Unsere Amazon-Story wird untermauert. Im eCommerce zementiert man den Burggraben durch den Ausbau der Automatisierung mittels Robotern und immer schnelleren Lieferungen. Das Business mit eigenen Chips wächst rasant, mit denen sich die Serving-Kosten reduzieren lassen. Der zunehmende Einsatz von KI-Tools sowie das Wachstum bei OpenAI und Anthropic befeuernd das AWS-Geschäft und machen dort Erlöse von 600 Mrd. USD bis 2036 wahrscheinlich. Die Basis für eine mittelfristige Rally der Amazon-Aktie entsteht!