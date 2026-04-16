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    Modellrechnung

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    Gutverdiener sparen deutlich mehr durch Tankrabatt

    Modellrechnung - Gutverdiener sparen deutlich mehr durch Tankrabatt
    Foto: Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Energiesteuern auf Benzin und Diesel kommt überwiegend einkommensstarken Haushalten zugute. Das geht aus einer Simulation hervor, die Forscher der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen erstellt haben und über die der "Spiegel" berichtet.

    Die einkommensstärksten zehn Prozent der Haushalte sparen laut der Rechnung für den gesamten Zeitraum von zwei Monaten insgesamt 21,64 Euro ein - dreimal so viel wie die einkommensschwächsten zehn Prozent. Sie kommen nur auf 6,48 Euro. Hintergrund ist, dass die Forscher davon ausgehen, dass mit den Einkommen oft auch der Spritverbrauch steigt - und so Besserverdiener stärker profitieren. Zur Einordnung: Ein Einpersonenhaushalt beispielsweise zählt mit monatlich knapp 4.500 Euro netto zum obersten und mit weniger als rund 1.200 Euro zum untersten Zehntel.

    "Es ist keine zielgerichtete Maßnahme", sagte RWTH-Ökonom Aaron Praktiknjo. "Auch ich zahle jetzt mehr fürs Tanken, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich jetzt diesen Tankrabatt nicht dringend nötig."

    Praktiknjo und sein Team haben ihren Berechnungen Daten aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamts, aus dem sozioökonomischen Panel, dem deutschen Mobilitätspanel sowie aktuelle Spritpreise zugrunde gelegt. Der geplante Rabatt beträgt rund 17 Cent brutto pro Liter (14,04 Cent zuzüglich Mehrwertsteuer).


    Verfasst von Redaktion dts
    Modellrechnung Gutverdiener sparen deutlich mehr durch Tankrabatt Die geplante Senkung der Energiesteuern auf Benzin und Diesel kommt überwiegend einkommensstarken Haushalten zugute. Das geht aus einer Simulation hervor, die Forscher der Rheinisch-Westfälischen Technischen …
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