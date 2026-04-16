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    Medienmitteilung: Lagebericht Q1 2026 – Aktuelle Einblicke

    VAT startet mit einem Rekord-Auftragseingang ins Jahr 2026. Trotz Umsatzrückgang im ersten Quartal bleibt der Ausblick dank starker Nachfrage und solider Pipeline positiv.

    Medienmitteilung: Lagebericht Q1 2026 – Aktuelle Einblicke
    • Sehr starker Auftragseingang im Q1 2026 mit CHF 356 Mio., Steigerung von 47% gegenüber Vorjahr; Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6x erreicht
    • Umsatz im Q1 2026 beträgt CHF 221 Mio., was einem Rückgang von 20% gegenüber Vorjahr entspricht, hauptsächlich durch verzögerte Umsatzrealisierung infolge des Nahostkonflikts
    • Auftragseingang in der Business Unit Semiconductors lag 38% über dem Vorquartal und 65% über dem Vorjahr, getrieben von hoher Nachfrage nach Fertigungsanlagen für Logic- und Memory-Chips
    • Der negative Währungseffekt belastete den Auftragseingang und Umsatz im Q1 2026 erheblich, insgesamt wird der Umsatz um CHF 20–25 Mio. durch Verzögerungen beeinflusst
    • Für 2026 bleibt der positive Ausblick bestehen: VAT erwartet höhere Bestellungen, Umsätze, EBITDA und Reingewinn im Vergleich zu 2025, trotz geopolitischer Risiken
    • Für das zweite Quartal 2026 prognostiziert VAT einen Umsatz zwischen CHF 265 Mio. und 295 Mio. sowie ein Book-to-Bill-Verhältnis von über 1

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VAT Group ist am 16.04.2026.


    VAT Group

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    ISIN:CH0311864901WKN:A2AGGY





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