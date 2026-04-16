Medienmitteilung: Lagebericht Q1 2026 – Aktuelle Einblicke
VAT startet mit einem Rekord-Auftragseingang ins Jahr 2026. Trotz Umsatzrückgang im ersten Quartal bleibt der Ausblick dank starker Nachfrage und solider Pipeline positiv.
- Sehr starker Auftragseingang im Q1 2026 mit CHF 356 Mio., Steigerung von 47% gegenüber Vorjahr; Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6x erreicht
- Umsatz im Q1 2026 beträgt CHF 221 Mio., was einem Rückgang von 20% gegenüber Vorjahr entspricht, hauptsächlich durch verzögerte Umsatzrealisierung infolge des Nahostkonflikts
- Auftragseingang in der Business Unit Semiconductors lag 38% über dem Vorquartal und 65% über dem Vorjahr, getrieben von hoher Nachfrage nach Fertigungsanlagen für Logic- und Memory-Chips
- Der negative Währungseffekt belastete den Auftragseingang und Umsatz im Q1 2026 erheblich, insgesamt wird der Umsatz um CHF 20–25 Mio. durch Verzögerungen beeinflusst
- Für 2026 bleibt der positive Ausblick bestehen: VAT erwartet höhere Bestellungen, Umsätze, EBITDA und Reingewinn im Vergleich zu 2025, trotz geopolitischer Risiken
- Für das zweite Quartal 2026 prognostiziert VAT einen Umsatz zwischen CHF 265 Mio. und 295 Mio. sowie ein Book-to-Bill-Verhältnis von über 1
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VAT Group ist am 16.04.2026.
-0,34 %
+9,29 %
+9,74 %
+14,21 %
+94,01 %
+94,82 %
+150,56 %
+1.183,11 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte