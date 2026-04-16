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    Lufthansa-Streik

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    Erneut zahlreiche Ausfälle an Flughäfen in NRW

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa-Flugbegleiterstreik führt zu Ausfällen
    • Düsseldorf: alle Lufthansa-Flüge und Eurowings-Ausfälle
    • Köln/Bonn: Eurowings- und Lufthansa-Flüge abgesagt
    Lufthansa-Streik - Erneut zahlreiche Ausfälle an Flughäfen in NRW
    Foto: Boris Roessler - dpa

    DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Der nächste Streiktag bei der Lufthansa führt auch am Donnerstag zu Ausfällen an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen. Diesmal legen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter die Arbeit nieder.

    Am Flughafen Düsseldorf kommen laut dem Internetportal des Airports keine Flüge der Lufthansa an. Demnach sind auch alle 16 Abflüge der Airline abgesagt worden. Bei der Airline Eurowings fallen sieben der 20 ankommenden Flüge in Düsseldorf aus und auch sechs der insgesamt 21 Abflüge wurden annulliert.

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    Ein ähnliches Bild zeigte sich am Morgen auch auf dem Internetportal des Flughafens Köln/Bonn. Von den vier ankommenden Lufthansa-Flügen wurden drei abgesagt und auch drei der vier Flügen nach München fallen aus. Von den 33 ankommenden Flügen von Eurowings fallen heute neun aus. Neun Abflüge der Airline von Köln/Bonn wurden ebenfalls annulliert.

    Streik geht am Freitag weiter

    Anfang der Woche hatte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) weitere Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa, der Tochter Cityline und dem Ferienflieger Eurowings für Donnerstag und Freitag angekündigt. Erst am Montag und Dienstag waren die Piloten in den Ausstand getreten. Allein am Dienstag fielen erneut Hunderte Flüge der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Regionaltochter Cityline aus./twg/DP/zb

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 7,852 auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,43 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,89 %/+14,17 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen wiederholter Streiks auf Lufthansa‑Fundamentaldaten und Kursentwicklung, Aktionärsdruck von Kühne, die jüngste Kurszielsenkung (JP Morgan), Vorstandspläne, LH Classic zu schrumpfen und Kapazitäten zu verlagern, die relative Kurshärte um ~8 €, Short‑/Kurzfrist‑Zock‑Positionen sowie Risiken durch Kerosinpreise, Tarifkosten und möglicherweise unzureichend eingepreiste Belastungen.

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