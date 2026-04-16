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    Gold

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    123-Konsolidierung abgeschlossen

    Einen Rekordpreis bei 5.598 US-Dollar je Feinunze markierte der Gold-Future nach einem fahnenartigen Anstieg zu Beginn dieses Jahres und kippte anschließend in eine scharfe Korrektur. Diese dauerte insgesamt bis Ende März und einem Verlaufstief bei 4.098 US-Dollar an und trägt dabei Züge einer klassischen 123-Konsolidierung. Seither hat sich der Preis wieder deutlich zur Oberseite entwickelt und hält sich auf dem Niveau von grob 4.800 US-Dollar. Die weltweite Nachfrage, insbesondere unter Notenbanken, ist dabei nicht abgeebbt, die günstigen Preise wurden zum Nachkauf genutzt. Nach technischer Lesart sollte es in den kommenden Tagen nur noch zu einem Ausbruchsversuch aus dem Konsolidierungstrend kommen.

    Neue Kaufwelle in Vorbereitung

    Kurzfristig könnte der Goldpreis im Bereich der Trendbegrenzung unter Druck geraten, Rücksetzer auf 4.639 und darunter sogar in den Bereich von 4.598 US-Dollar wären problemlos möglich und würden sich unterdessen für einen spekulativen Aufbau von Kaufpositionen anbieten. Sicher kann man sich bei Preisen erst oberhalb von 4.940 US-Dollar sein, dass der laufende Abwärtstrend nachhaltig überwunden wurde und im Anschluss Aufwärtspotenzial auf 5.024 und 5.419 US-Dollar freisetzt. Langfristig werden für das gelbe Edelmetall Preise um 6.400 US-Dollar gesehen. Auf der Unterseite sollte es ab sofort zu keinem Rücksetzer mehr unter 4.500 US-Dollar kommen, dies würde nämlich die Wahrscheinlichkeit einer Korrekturausweitung auf das letzte markante Verlaufstief bei 4.098 US-Dollar sichtlich erhöhen. Zeitgleich könnte in diesem Bereich im Anschluss dafür aber ein Doppelboden etabliert werden.

    Gold-Future (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 4.871 // 4.940 // 4.982 // 5.024 // 5.191 // 5.419 US-Dollar
    Unterstützungen: 4.744 // 4.639 // 4.553 // 4.509 // 4.451 // 4.345 US-Dollar

    Fazit

    Sobald der Goldpreis überzeugend über 4.940 US-Dollar auf Tagesbasis springt, steigt die Wahrscheinlichkeit sprunghaft für eine Rallyefortsetzung auf 5.024, 5.598 und später 5.419 US-Dollar an und würde sich für eine entsprechende Positionierung auf der Long-Seite anbieten. Geschieht dies durch ein Investment über den Call-Optionsschein WKN DY3VDW, ließe sich auf dem Weg zum genannten Ziel eine Renditechance von 70 Prozent erzielen. Ziele im Schein wurden entsprechend bei 7,67/8,10 und 10,58 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der zu erwartend höheren Volatilität den Bereich von 4.625 US-Dollar vorläufig nicht überschreiten. Als Anlagehorizont sind aber einige Wochen zwingend einzuplanen.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DY3VDW Typ: Call-Optionsschein
    akt. Kurs: 6,17 – 6,22 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 4.400,00 US-Dollar Basiswert: Gold-Future
    akt. Kurs Basiswert: 4.793,88 US-Dollar
    Laufzeit: 24.11.2026 Kursziel: 10,58 Euro
    Omega: 4,8318 Kurschance: + 70 Prozent
    Quelle: DZ Bank

    Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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