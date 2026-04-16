123-Konsolidierung abgeschlossen

Einen Rekordpreis bei 5.598 US-Dollar je Feinunze markierte der Gold-Future nach einem fahnenartigen Anstieg zu Beginn dieses Jahres und kippte anschließend in eine scharfe Korrektur. Diese dauerte insgesamt bis Ende März und einem Verlaufstief bei 4.098 US-Dollar an und trägt dabei Züge einer klassischen 123-Konsolidierung. Seither hat sich der Preis wieder deutlich zur Oberseite entwickelt und hält sich auf dem Niveau von grob 4.800 US-Dollar. Die weltweite Nachfrage, insbesondere unter Notenbanken, ist dabei nicht abgeebbt, die günstigen Preise wurden zum Nachkauf genutzt. Nach technischer Lesart sollte es in den kommenden Tagen nur noch zu einem Ausbruchsversuch aus dem Konsolidierungstrend kommen.

Kurzfristig könnte der Goldpreis im Bereich der Trendbegrenzung unter Druck geraten, Rücksetzer auf 4.639 und darunter sogar in den Bereich von 4.598 US-Dollar wären problemlos möglich und würden sich unterdessen für einen spekulativen Aufbau von Kaufpositionen anbieten. Sicher kann man sich bei Preisen erst oberhalb von 4.940 US-Dollar sein, dass der laufende Abwärtstrend nachhaltig überwunden wurde und im Anschluss Aufwärtspotenzial auf 5.024 und 5.419 US-Dollar freisetzt. Langfristig werden für das gelbe Edelmetall Preise um 6.400 US-Dollar gesehen. Auf der Unterseite sollte es ab sofort zu keinem Rücksetzer mehr unter 4.500 US-Dollar kommen, dies würde nämlich die Wahrscheinlichkeit einer Korrekturausweitung auf das letzte markante Verlaufstief bei 4.098 US-Dollar sichtlich erhöhen. Zeitgleich könnte in diesem Bereich im Anschluss dafür aber ein Doppelboden etabliert werden.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald der Goldpreis überzeugend über 4.940 US-Dollar auf Tagesbasis springt, steigt die Wahrscheinlichkeit sprunghaft für eine Rallyefortsetzung auf 5.024, 5.598 und später 5.419 US-Dollar an und würde sich für eine entsprechende Positionierung auf der Long-Seite anbieten. Geschieht dies durch ein Investment über den Call-Optionsschein WKN DY3VDW, ließe sich auf dem Weg zum genannten Ziel eine Renditechance von 70 Prozent erzielen. Ziele im Schein wurden entsprechend bei 7,67/8,10 und 10,58 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der zu erwartend höheren Volatilität den Bereich von 4.625 US-Dollar vorläufig nicht überschreiten. Als Anlagehorizont sind aber einige Wochen zwingend einzuplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY3VDW Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 6,17 – 6,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.400,00 US-Dollar Basiswert: Gold-Future akt. Kurs Basiswert: 4.793,88 US-Dollar Laufzeit: 24.11.2026 Kursziel: 10,58 Euro Omega: 4,8318 Kurschance: + 70 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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