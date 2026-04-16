DocMorris Posts Robust Q1 2026 Revenue Growth, Nearing EBITDA Break-Even
DocMorris kicked off 2026 with strong momentum: double‑digit revenue growth, surging prescription sales, rising digital services, and a clear path toward EBITDA and cash‑flow break‑even.
Foto: Zur Rose Group AG
- External revenue grew 10.7% YoY to CHF 318.1m in Q1 2026 (DocMorris revenue +11.7% to CHF 303.8m).
- Prescription (Rx) revenue rose 30.4% YoY, with sequential Rx growth of 7.6% versus Q4 2025 and monthly acceleration since March.
- Non‑Rx external revenue increased 6.5%; OTC +4.4%; Digital Services (including TeleClinic, retail media, marketplace) surged 63.1%.
- Adjusted EBITDA improved by CHF 9.8m to -CHF 6.3m (Q1 2026) versus -CHF 16.1m a year earlier; company remains on track for EBITDA break‑even in 2026 and free cash‑flow break‑even in 2027.
- Active customer base grew by 1.0m YoY to 12.6m (11.2m online pharmacy, 1.4m TeleClinic), with 0.4m new customers added in Q1.
- Germany segment strong (external revenue +11.1%); Europe revenue up 2.9%; management confirms 2026 revenue and earnings guidance and unchanged medium‑term targets.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at DocMorris AG (ex zur Rose) is on 16.04.2026.
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