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    DocMorris Posts Robust Q1 2026 Revenue Growth, Nearing EBITDA Break-Even

    DocMorris kicked off 2026 with strong momentum: double‑digit revenue growth, surging prescription sales, rising digital services, and a clear path toward EBITDA and cash‑flow break‑even.

    DocMorris Posts Robust Q1 2026 Revenue Growth, Nearing EBITDA Break-Even
    Foto: Zur Rose Group AG
    • External revenue grew 10.7% YoY to CHF 318.1m in Q1 2026 (DocMorris revenue +11.7% to CHF 303.8m).
    • Prescription (Rx) revenue rose 30.4% YoY, with sequential Rx growth of 7.6% versus Q4 2025 and monthly acceleration since March.
    • Non‑Rx external revenue increased 6.5%; OTC +4.4%; Digital Services (including TeleClinic, retail media, marketplace) surged 63.1%.
    • Adjusted EBITDA improved by CHF 9.8m to -CHF 6.3m (Q1 2026) versus -CHF 16.1m a year earlier; company remains on track for EBITDA break‑even in 2026 and free cash‑flow break‑even in 2027.
    • Active customer base grew by 1.0m YoY to 12.6m (11.2m online pharmacy, 1.4m TeleClinic), with 0.4m new customers added in Q1.
    • Germany segment strong (external revenue +11.1%); Europe revenue up 2.9%; management confirms 2026 revenue and earnings guidance and unchanged medium‑term targets.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at DocMorris AG (ex zur Rose) is on 16.04.2026.


    DocMorris AG (ex zur Rose)

    +3,22 %
    +13,63 %
    +28,64 %
    +0,31 %
    -11,36 %
    -50,94 %
    -94,04 %
    -86,22 %
    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0





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