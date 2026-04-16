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    DocMorris AG wächst stark im Q1 2026 – auf Kurs zum EBITDA-Breakeven

    DocMorris startet 2026 mit kräftigem Schwung: zweistelliges Umsatzplus, starkes Rx-Wachstum, mehr Kunden und klare Fortschritte auf dem Weg zum EBITDA-Breakeven.

    DocMorris AG wächst stark im Q1 2026 – auf Kurs zum EBITDA-Breakeven
    Foto: Zur Rose Group AG
    • Das Aussenumsatzwachstum von DocMorris im ersten Quartal 2026 beträgt 10,7 % auf CHF 318,1 Mio.
    • Der Rx-Bereich verzeichnet ein starkes Wachstum von 30,4 %, mit einer sequenziellen Steigerung von 7,6 % gegenüber Q4 2025.
    • Das bereinigte EBITDA verbessert sich um CHF 9,8 Mio. auf minus CHF 6,3 Mio., was die fortschreitende Ergebnisverbesserung unterstreicht.
    • Die aktive Kundenbasis wächst im Jahresvergleich um 1,0 Mio. auf 12,6 Mio. Kunden.
    • Das Unternehmen ist auf dem Weg, im Laufe des Jahres 2026 den EBITDA-Breakeven zu erreichen, mit einem Ziel für den Free Cashflow im Jahr 2027.
    • Digital Services verzeichnen ein Umsatzwachstum von 63,1 %, was die Attraktivität der digitalen Gesundheitsplattform von DocMorris unterstreicht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 16.04.2026.

    Der Kurs von DocMorris AG (ex zur Rose) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,2975EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,4550EUR das entspricht einem Plus von +2,50 % seit der Veröffentlichung.


    DocMorris AG (ex zur Rose)

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    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0





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