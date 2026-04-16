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    NFON 2025: Profitabilität steigt, KI treibt Wachstum – vorläufige Zahlen

    NFON treibt den Wandel zur KI-gestützten Kommunikationsplattform voran und bestätigt zugleich solide Kennzahlen – ein Blick auf Umsatz, Profitabilität und Strategie bis 2027.

    NFON 2025: Profitabilität steigt, KI treibt Wachstum – vorläufige Zahlen
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • NFON bestätigt vorläufige Zahlen für 2025 mit einem Konzernumsatz von 89,1 Mio. EUR und einem bereinigten EBITDA von 12,6 Mio. EUR.
    • Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze lag bei 92,1 % des Gesamtumsatzes, was die Stabilität des Subskriptionsgeschäfts unterstreicht.
    • Die Zahl der installierten Nebenstellen (Seats) sank auf 647.384, während der durchschnittliche Erlös pro Seat (ARPU) auf 10,01 EUR stieg.
    • NFON setzt im Jahr 2025 auf die Weiterentwicklung zu einer integrierten Plattform für KI-gestützte Businesskommunikation, mit Produkten wie Nia und AI Essentials.
    • Für 2026 wird ein moderates Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet, mit einem leicht über 12 Mio. EUR liegenden EBITDA.
    • Das Unternehmen fokussiert auf die Skalierung seiner KI-Lösungen und die Umsetzung der Strategie NFON Next 2027, um die Effizienz und das Wachstum zu fördern.

    Der nächste wichtige Termin, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025, bei NFON ist am 16.04.2026.

    Der Kurs von NFON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 % im Plus.


    NFON

    +3,76 %
    -0,29 %
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    -12,81 %
    -49,71 %
    -54,22 %
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    ISIN:DE000A0N4N52WKN:A0N4N5





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