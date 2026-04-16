77 0 Kommentare NFON 2025: Profitabilität steigt, KI treibt Wachstum – vorläufige Zahlen

NFON treibt den Wandel zur KI-gestützten Kommunikationsplattform voran und bestätigt zugleich solide Kennzahlen – ein Blick auf Umsatz, Profitabilität und Strategie bis 2027.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

