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    FUCHS startet mit 'FOCUS TO WIN' auf dem Weg zum 100-jährigen Jubiläum

    Mit FUCHS100 schlägt FUCHS ein neues Kapitel auf: Wachstum, Nachhaltigkeit und Menschen stehen im Fokus – mit klaren Zielen bis zum 100-jährigen Jubiläum 2031.

    FUCHS startet mit 'FOCUS TO WIN' auf dem Weg zum 100-jährigen Jubiläum
    Foto: adobe.stock.com
    • FUCHS präsentiert die neue Strategie „FUCHS100“, die bis 2031 das 100-jährige Firmenjubiläum markiert und die Vorgängerstrategie „FUCHS2025“ evolutionär fortführt.
    • Die Strategie fokussiert auf die drei Handlungsfelder Growth, Sustainability und People, um nachhaltiges Wachstum, Umweltziele und Unternehmenskultur zu stärken.
    • Für 2031 setzt FUCHS klare finanzielle Ziele: Umsatz zwischen 4,0 und 4,5 Mrd. EUR, EBIT zwischen 550 und 600 Mio. EUR sowie eine EBIT-Marge von 13-15 %.
    • Der Fokus liegt auf sechs globalen Wachstumsbereichen: Automotive Aftermarket, Customer Brands, Rotary Motion, New Mobility, Performance Greases und Special Application Solutions.
    • Nachhaltigkeit wird als zentraler Wert betrachtet, mit dem Ziel, bis 2050 Netto-Null-CO₂-Emissionen zu erreichen und Kunden bei der Effizienzsteigerung und Emissionsreduktion zu unterstützen.
    • Die Unternehmenskultur soll durch Förderung der Zusammenarbeit, Empowerment und eine leistungsorientierte Organisation weiterentwickelt werden, um die Strategie erfolgreich umzusetzen.

    Der Kurs von FUCHS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    24 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 31,90EUR das entspricht einem Plus von +1,27 % seit der Veröffentlichung.


    FUCHS

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