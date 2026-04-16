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    DAX-FLASH

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    Leicht im Plus mit Rückenwind des breiten US-Aktienmarkts

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger hoffen auf Fortschritte zu Friedensgesprächen
    • Dax Indikation sieht leichte Gewinne vor Xetra
    • US Indizes und KI Optimismus treiben Märkte an
    DAX-FLASH - Leicht im Plus mit Rückenwind des breiten US-Aktienmarkts
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung der Anleger auf weitere Friedensbemühungen im Iran bleibt auch am Donnerstag spürbar. Die Indikation des Brokers IG sieht den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher bei 24.120 Punkten. Über der Marke von 24.000 Punkten könnte er so wieder die 200-Tage-Linie testen, die aktuell bei 24.104 Zählern verläuft.

    Rückenwind kommt aus New York, wo mit dem marktbreiten S&P 500 und dem Tech-Index Nasdaq 100 am Vorabend zumindest zwei Indizes neue Rekorde aufstellen konnten. Auch dort gaben Hoffnungen auf weitere Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran Auftrieb, zusammen mit dem Optimismus rund um die Technologie der Künstlichen Intelligenz. Die Ölpreise bleiben derweil deutlich unter der 100-Dollar-Marke.

    Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners "lebt die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden weiter". Wirtschaftlich bedeute dies aber nur den "Startschuss für einen langen und steinigen Weg zurück zu geordneten und kalkulierbaren Energiemärkten". Die aktuellen Kurse beinhalteten jedenfalls eine gehörige Portion Optimismus, sagte der Experte mit Blick auf die US-Rekorde./tih/zb





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