GOLDMAN SACHS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 153 auf 147 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem schleppenden Jahresstart der Darmstädter, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai schrieb. Der Fokus dürfte wohl aber auf der Strategie des neuen Konzernchefs liegen, der am 1. Mai das Ruder übernimmt./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 117,7EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 147

Kursziel alt: 153

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 147,00 € , was eine Steigerung von +25,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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