Artprice bestätigt den Erfolg von Artprice News, der weltweit ersten Nachrichtenagentur, die sich ausschließlich der Kunst und ihrem Markt widmet und in 11 Sprachen sowie in 122 Ländern verfügbar ist, in Zusammenarbeit mit Cision PR Newswire und X

PARIS, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket – seit 28 Jahren weltweit führend im Bereich Kunstmarktinformationen – hat mit der Einführung von Artprice News einen entscheidenden Schritt getan: die erste globale Presseagentur, die sich der Kunst und ihrem Markt widmet und im Rahmen einer weitreichenden operativen Integration mit Cision PR Newswire, X und unserem firmeneigenen, KI-gestützten ArtMarket für Google News sowie führenden, kontinuierlich automatisierten Nachrichtendiensten in 122 Ländern und 11 Sprachen sendet. So erreichen beispielsweise die folgenden 20 Artprice-News-Beiträge insgesamt 3 Millionen Leser auf https://www.artprice.com/artprice-news.

Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und CEO von Artmarket.com, erklärt: „Mit der Einführung von Artprice News machen wir einen historischen Schritt. Artprice by Artmarket, seit fast 30 Jahren weltweit führend im Bereich Kunstmarktdatenbanken, entwickelt sich nun zur führenden täglichen globalen Nachrichtenagentur für Kunstnachrichten und den Kunstmarkt. Dieser doppelte Ansatz – verlässliche Daten und kontinuierliche Informationen – verschafft uns eine einzigartige Position, um den Wandel des Kunstmarktes im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu unterstützen."

Umfassende globale Beobachtung von Kunstnachrichten: die kombinierte Leistung von Artprice und Intuitive ArtMarket

Die Fähigkeit von Artprice by Artmarket, alle weltweiten Nachrichten auf dem Kunstmarkt zu beobachten und zu dokumentieren, stützt sich auf eine hochentwickelte technologische Infrastruktur, die aus einer strategischen Verbindung zwischen den eigenen historischen Datenbanken, dem firmeneigenen Intranet, das mit 7.200 Partnerauktionshäusern weltweit vernetzt ist, und – zusätzlich zu dem firmeneigenen KI-Dienst – den Echtzeit-Suchfunktionen sowohl von Artprices „Intuitive ArtMarket AI" als auch von „Blind Spot AI" resultiert.

Artprice News: Weltweite Abdeckung rund um die Uhr in 122 Ländern und 11 Sprachen

Dieser strategische Einsatz stellt einen bedeutenden Paradigmenwechsel dar: Artprice stellt seinen wöchentlichen Nachrichtendienst ArtMarket Insight – der weiterhin bestehen bleibt – auf einen kontinuierlichen, täglichen globalen Nachrichtenfeed namens Artprice News um, der in 122 Ländern und 11 Sprachen erscheint und gemeinsam mit den langjährigen Partnern Cision PR Newswire und X betrieben wird.