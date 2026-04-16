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    R. STAHL 2025: Schwache Nachfrage drückt Zahlen – Stabilisierung 2026

    Trotz stabiler Ertragskraft geriet das Unternehmen 2025 unter Druck: Schwache Nachfrage, sinkende Umsätze und ein belasteter Cashflow prägen das Jahr – NEXUS soll die Wende bringen.

    R. STAHL 2025: Schwache Nachfrage drückt Zahlen – Stabilisierung 2026
    • Schwache Nachfrage im Jahr 2025 führte zu einem Umsatzrückgang von 9,1 % auf 313,0 Mio. €
    • Auftragseingang sank um 6,4 % auf 306,5 Mio. €, der Auftragsbestand zum Jahresende lag bei 90,9 Mio. €
    • Das EBITDA vor Sondereinflüssen blieb stabil bei 34,4 Mio. €, trotz rückläufiger Erlöse, durch temporäre positive Einmaleffekte
    • Der Free Cashflow verschlechterte sich auf -0,3 Mio. € (Vorjahr: +14,8 Mio. €) aufgrund niedrigerem Konzernergebnis und höherem Working Capital
    • Für 2026 prognostiziert der Vorstand einen leichten Umsatz- und Ergebnisrückgang mit einem Umsatz zwischen 285 Mio. € und 300 Mio. € sowie einem EBITDA vor Sondereinflüssen von 22 Mio. € bis 27 Mio. €
    • Das Zukunftsprogramm NEXUS soll die Ertragskraft steigern und das Unternehmen mittel- und langfristig zum globalen Lösungsanbieter im Explosionsschutz entwickeln

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei R. Stahl ist am 16.04.2026.

    Der Kurs von R. Stahl lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,100EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    R. Stahl

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