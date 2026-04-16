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    Allianz-Aktie am Scheideweg – Droht jetzt ein Absturz um 40 %?

    Allianz-Aktie am Scheideweg – Droht jetzt ein Absturz um 40 %?
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Die Allianz-Aktie, lange ein Stabilitätsanker im DAX, steht charttechnisch am Scheideweg. Nach einem Kursanstieg von gut 72 Prozent seit dem Tief 2022 und einem aktuellen Indexgewicht von 7,3 Prozent hat der Münchner Versicherungskonzern Anlegern hohe Renditen und eine nahezu verdoppelte Dividende in fünf Jahren beschert. Fundamentale Kennzahlen wirken zunächst unauffällig: Für 2026 wird ein KGV von 12,4 erwartet, nahe dem 10‑Jahres‑Mittel, bei einer Marktkapitalisierung von rund 143 Milliarden Euro und einer Dividendenrendite von etwa 4,8 Prozent.

    Die kurzfristige Perspektive hingegen ist eingetrübt. Technische Indikatoren signalisieren Schwäche: RSI und MACD bewegen sich seit mehr als einem Jahr in Abwärtstrends, es bestehen bearishe Divergenzen, und der MACD hat im Monatschart jüngst ein Verkaufssignal geliefert. Die mehrjährige Aufwärtsbewegung zeigt Risse; nach einer Phase oberhalb eines etwa 40‑Euro breiten Aufwärtskanals hat die Aktie 2024/25 in eine Seitwärts- bis Abwärtsphase übergegangen. Kurzfristig sind niedrigere Hochs zu beobachten. Solange diese technischen Signale bestehen, steigen die Chancen für eine nachhaltige Trendwende nach unten.

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    Absicherungspunkte liegen bei den gleitenden Durchschnitten und horizontalen Supports bei rund 350 und 330 Euro. Kommt es zu einem Bruch, sehen die Autoren mögliche Auffangzonen erst bei etwa 250 beziehungsweise 230 Euro – ein Rückgang in dieser Größenordnung entspräche einem Einbruch von rund 40 Prozent und käme dem Umfang des letzten Bärenmarktes nahe. Verstärkte Verkäufe wären damit nicht ausgeschlossen. Technisch bestätigte Rekordhochs wären erforderlich, um die Gefahrenlage zu entschärfen.

    Auch makroökonomische Risiken sprechen gegen übermäßigen Optimismus: Hohe Energiepreise, ein schwächerer US-Arbeitsmarkt, steigende Delinquenzraten bei Verbraucherkrediten und engere Liquidität könnten die Versicherungsbranche belasten. Zudem drohen Belastungen durch teure Großschäden, ein mögliches Wiederaufleben der Bilanzverkleinerung der Fed und Probleme im Private‑Equity‑/Private‑Credit‑Bereich. Ein erwarteter Super‑El‑Niño 2026 gilt als zusätzliches Risiko für Schadenereignisse.

    Stimmen der Analysten haben sich abgekühlt: Die Durchschnittsempfehlung lautet „Übergewichten“, doch das mittlere Kursziel von 397,30 Euro impliziert nur rund fünf Prozent Upside; die Bandbreite reicht von 325 bis 504 Euro. Positiv wirken laufende Aktienrückkäufe und eine leicht gestiegene Meldung von Amundi (Stimmrechtsanteil nun 3,03%). Insgesamt ergibt sich das Bild einer Aktie mit stabiler Bewertung, aber erhöhten charttechnischen und zyklischen Risiken.



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    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 386,9EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



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