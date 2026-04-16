Globale Energienschock: Staaten bunkern Öl - Lieferketten in Gefahr

Manila hat die USA um Verlängerung einer befristeten Ausnahmeregelung gebeten, die den Import von russischem Rohöl und Erdölprodukten erlaubt, obwohl Sanktionen bestehen. Energieministerin Sharon Garin betonte die Hoffnung auf eine positive Antwort, zugleich bereite die Regierung alternative Liefervereinbarungen vor. Die Philippinen wollen Lieferquellen diversifizieren – von Russland über Südamerika (Kolumbien, Argentinien) bis Kanada und die USA – um Versorgungslücken infolge geopolitischer Störungen abzufedern. US‑Waiver, die bereits existierten und zuletzt bis zum 11. April 2026 galten, werden in Washington oft kurzfristig aus politischen Gründen zur Stabilisierung der Märkte ausgesprochen.

Die jüngsten Entwicklungen am Energiemarkt unterstreichen die Verletzlichkeit globaler Lieferketten und den zunehmenden politischen Handlungsdruck auf Regierungen und Märkte. Drei Themen dominieren: die Suche der Philippinen nach Ausnahmeregelungen für russische Ölimporte, umfangreiche vorausschauende Einkäufe Südkoreas sowie koordinierte EU-Maßnahmen gegen steigende Kosten fossiler Brennstoffe. Zusammengenommen zeigen sie, wie Staaten kurzfristige Absicherungsstrategien mit mittelfristiger Diversifikation und längerfristigen Dekarbonisierungszielen verbinden.

Südkorea hat sich proaktiv mit Rohöl und Naphtha für die kommenden Monate eingedeckt: Insgesamt 273 Mio. Barrel Rohöl aus Nahost und Kasachstan sowie 2,1 Mio. Tonnen Naphtha bis Jahresende. Wichtige Zusagen: Saudi-Arabien transportiert rund 50 Mio. Barrel über Häfen am Roten Meer im April/Mai und priorisiert Zuteilungen von 200 Mio. Barrel zwischen Juni und Jahresende; Kasachstan liefert 18 Mio. Barrel, Oman 5 Mio. Barrel und 1,6 Mio. Tonnen Naphtha. Die Lieferungen umgehen die Straße von Hormus, eine Reaktion auf die hohe Abhängigkeit (vorher: 61% der Rohöl- und 54% der Naphtha‑Importe über Hormus).

Auf EU‑Ebene meldet die Kommissionspräsidentin einen Anstieg der Rechnung für fossile Brennstoffe um rund 22 Mrd. Euro binnen 44 Tagen seit Beginn des Konflikts. Die Kommission erwägt koordinierte Gasspeicherbefüllung, abgestimmte Freigabe strategischer Ölreserven und plant am 22. April Vorschläge zu Preismaßnahmen; eine Elektrifizierungsstrategie soll vor dem Sommer folgen. Ziel ist, Marktstörungen zu vermeiden und Preisreaktionen zu dämpfen, ohne den Binnenmarkt zu verzerren.

Die Märkte reagieren volatil: Ölpreise stiegen nach Blockade‑Ankündigungen in Hormus zeitweise auf knapp 104 USD (Brent) und fielen dann auf rund 99 USD, nachdem Hoffnungen auf ein US‑Iran‑Abkommen aufkamen. Fazit: Kurzfristige politische Interventionen und diversifizierte Einkaufsstrategien mildern Risiken, ändern aber nichts an der grundsätzlichen Verwundbarkeit globaler Energiemärkte gegenüber geopolitischen Schocks.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 94,93USD auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.