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    Rheinmetall & Destinus gründen Raketen-JV – Europas Rüstungsboom!

    Rheinmetall & Destinus gründen Raketen-JV – Europas Rüstungsboom!
    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall und das niederländische Unternehmen Destinus haben die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens vereinbart, das unter dem Namen „Rheinmetall Destinus Strike Systems“ in der zweiten Jahreshälfte 2026 starten soll, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Rheinmetall hält 51 Prozent, Destinus 49 Prozent. Ziel ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb moderner, in großen Stückzahlen herstellbarer Raketen, vor allem Marschflugkörper und ballistische Raketenartillerie.

    Die Partner reagieren auf eine deutliche Nachfragesteigerung, befeuert durch aktuelle Konflikte wie in der Ukraine und im Nahen Osten. Beide Firmen betonen, dass die Begrenzung nicht die Nachfrage, sondern die industrielle Kapazität in Europa sei. Destinus-CEO Mikhail Kokorich prognostiziert eine Phase der Skalierung; Rheinmetall-Chef Armin Papperger sieht in dem Joint Venture eine strategische Stärkung der europäischen industriellen Basis für Verteidigungssysteme. Künftig sollen Fertigung, Montage und Tests gebündelt werden, um Auslieferungszeiten zu verkürzen und NATO-Partner zu beliefern.

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    Ökonomisch sehen die Konzerne kurzfristig ein Marktpotenzial von mehreren hundert Millionen Euro; langfristig sei ein Markt im unteren Milliardenbereich möglich. Rheinmetall plant den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Deutschland, während Destinus Schlüsseltechnologien und Serienfertigungskapazitäten in Europa einbringt – nach eigenen Angaben existiert bereits ein Serienprogramm mit mehr als 2.000 Marschflugkörpersystemen pro Jahr. Konkrete Produkte wie der Marschflugkörper Ruta, den die Ukraine einsetzt, stehen im Fokus.

    Die Allianz steht exemplarisch für einen Trend in der Rüstungsindustrie: Die Nachfrage verschiebt sich von teils unbemannten Systemen zu robusten, schnell einsetzbaren Raketen, wobei Stückzahlen und Kosten entscheidender werden. Für Investoren und Politik bedeutet das Chancen, aber auch Risiken: schnelle Skalierung erfordert hohe Vorlaufinvestitionen, Zulassungs- und Exportkontrollen sowie politische Sensibilitäten bei Lieferungen in Krisenregionen können Projekte verzögern. Zudem hängt die Rentabilität von stabilen Staatsaufträgen und Exportgenehmigungen ab.

    Analysten erwarten, dass sich der Druck auf Zulieferketten, qualifiziertes Personal und Materialpreise deutlich erhöhen wird. Westliche Regierungen könnten Förderprogramme oder gemeinsame Beschaffungsinitiativen auflegen, um die Produktion zu beschleunigen und Abhängigkeiten von außereuropäischen Anbietern zu reduzieren. Wettbewerber in den USA und anderen NATO-Staaten könnten ihrerseits Kapazitäten ausweiten, was in einem globalen Wettrüsten zu Preis- und Margendruck führen kann. Für Anleger bleibt entscheidend, wie schnell das Joint Venture Serienreife, Zertifizierungen und Exportlizenzen erlangt sowie Produktionskosten senkt. Politische Unsicherheiten und mögliche Lieferbeschränkungen werden die Bewertung und die Ertragsaussichten der beteiligten Konzerne entscheidend mitbestimmen. Kurzfristig dürfte die Aktie von Rheinmetall stärker reagieren; langfristiger Erfolg hängt von staatlichen Aufträgen, Exportgenehmigungen, effizienter Industrialisierung und verlässlichen Lieferketten ab sowie Investorenvertrauen.



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    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 1.526EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.



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