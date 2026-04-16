Aixtron unter Druck: DB-Abstufung, 450 Mio Wandelanleihe erhöht Volatilität

Michael Kuhn von der Deutschen Bank begründet die Herabstufung mit dem bereits weitgehend eingepreisten Erholungsszenario: Anleger positionierten sich für den nächsten Investitionszyklus, doch dieser Optimismus sei schon zu einem großen Teil im Kurs enthalten. Aixtron notiere im Konsens mit einem KGV von nahezu 60 für das Geschäftsjahr 2026; um trotz dieses Niveaus eine Kaufempfehlung zu rechtfertigen, müsste man nach Ansicht der Bank ein deutlich niedrigeres KGV – nahe 30 auf Basis erwarteter 2028er-Ergebnisse – unterstellen. Die Kombination aus hoher Bewertung, ausgeprägter Zyklizität und begrenzter Visibilität stelle eine hohe Hürde dar.

Die Aktie des Aachener Chip‑Ausrüsters Aixtron geriet zuletzt unter Druck, nachdem die Deutsche Bank ihre Empfehlung von „Buy“ auf „Hold“ zurücknahm. Der Kurs verlor nach mehrtägiger Rallye am Montag deutlich und sank am Dienstag erneut um rund drei Prozent – der erste spürbare Rücksetzer, nachdem die Notierung zuvor bis auf 38,27 Euro geklettert war. Seit dem Jahrestief unter zehn Euro im April vergangenen Jahres hat sich der Kurs damit mehr als vervierfacht.

Nicht alle Marktteilnehmer teilen diese Vorsicht: Die Schweizer Großbank UBS stockte ihre Beteiligung auf und hält nun 3,27 Prozent der Aktien, ein Vertrauensbeweis institutioneller Investoren. Jefferies bleibt ebenfalls optimistisch und hält an einer Kaufempfehlung fest, setzt das Kursziel jedoch mit 36,50 Euro nahe an das aktuelle Niveau.

Parallel dazu hat Aixtron eine Kapitalmaßnahme gestartet und Wandelschuldverschreibungen über 450 Millionen Euro platziert. Die Papiere laufen bis April 2031, sind in Aktien wandelbar und entsprechen rund 7,5 bis 7,9 Prozent des Grundkapitals; das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 50,375 Euro, der effektive Preis bei Fälligkeit bei etwa 51,01 Euro. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter organisches Wachstum, mögliche Akquisitionen und Aktienrückkäufe.

Operativ zog das Management die Prognose für 2026 nach oben: Erwartet werden nun 530 bis 590 Millionen Euro Umsatz und eine EBIT‑Marge von 17 bis 20 Prozent. Gleichwohl enttäuschte das erste Quartal mit einem Umsatz von 59 Millionen Euro und einer negativen EBIT‑Marge, belastet von Volumenrückgängen und Einmalaufwand. Die Kombination aus Finanzierungsmaßnahme, angehobener Zielsetzung und hoher Bewertung sorgt für unterschiedliche Einschätzungen und erklärt die erhöhte Volatilität.

Die Herabstufung kommt kurz vor dem nächsten Quartalsbericht und dürfte die kurzfristige Sensitivität des Titels erhöhen; langfristig bleiben Chancen aus der starken Nachfrage nach Optoelektronik bestehen. Anleger müssen abwägen, ob die Wachstumserwartungen die derzeitige Bewertung dauerhaft rechtfertigen.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 39,95EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.