Johnson & Johnson startet stark: Neue Blockbuster treiben Umsatz & Dividende

Wesentliche Impulse kamen aus neuen Produktzulassungen und stark nachgefragten Innovationen: In den USA erhielt die Psoriasis-Pille Icotyde die Zulassung für mittelschwere bis schwere Plaque-Psoriasis, in Europa wurde VARIPULSE Pro mit einer fünffach schnelleren Pulssequenz für die Behandlung von Vorhofflimmern eingeführt. Parallel verzeichneten neue onkologische Therapien deutliche Umsatzbeiträge, was half, Rückgänge bei älteren Blockbustern wie Stelara teilweise zu kompensieren.

Johnson & Johnson ist mit deutlich Rückenwind ins Jahr 2026 gestartet und lieferte im ersten Quartal stärkere Kennziffern als viele Marktteilnehmer erwartet hatten. Der Konzern meldete einen Umsatzanstieg von 9,9 Prozent auf 24,1 Milliarden US-Dollar; der ausgewiesene Gewinn je Aktie betrug 2,14 US-Dollar, der bereinigte Gewinn 2,70 US-Dollar je Aktie und damit minimal besser als die Konsensschätzung. Vorstandschef Joaquin Duato lobte die Breite des Portfolios und die Tiefe der Pipeline als zentrale Stützpfeiler des Wachstums.

Auf Basis des soliden Starts erhöhte Johnson & Johnson die Jahresprognose und peilt nun einen Umsatz in der Größenordnung von rund 101 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von etwa 11,45 bis 11,65 US-Dollar (unter Verweis auf einen Management-Mittelwert von etwa 11,55 US-Dollar) an. Finanzchef Joseph Wolk sprach von einem "wirklich soliden Start" und betonte, dass das Unternehmen Ausgaben für Vertrieb und Marketing neuer Präparate vorziehe, um deren Marktdurchdringung zu beschleunigen. Dazu zählt auch der Aufbau einer eigenen Vertriebsorganisation in den USA für Icotyde. Die Aktie reagierte moderat positiv.

Für Dividendenanleger setzte J&J ein weiteres Zeichen der Stabilität: Die Quartalsdividende wird um 3,1 Prozent auf 1,34 US-Dollar angehoben, womit das Unternehmen die Ausschüttung bereits zum 64. Mal in Folge erhöht. Die nächste Auszahlung ist für den 9. Juni 2026 geplant.

Trotz der positiven Bilanz bleibt die Frage, ob das Unternehmen die ambitionierten Versprechen langfristig halten kann. Positiv sind die erfolgreiche Kommerzialisierung neuer Wirkstoffe, die Diversifikation der Einnahmequellen und der robuste Produktmix. Gegenläufige Risiken sind intensiver Wettbewerb, Preisdruck im Pharmasektor, die Notwendigkeit, vorgezogene Marketingausgaben in nachhaltige Umsätze umzusetzen, und regulatorische Unsicherheiten. Anleger sollten insbesondere die Marktentwicklung der neuen Präparate, die Margenentwicklung und die Fähigkeit des Managements zur Skalierung der Vertriebsorganisation im Blick behalten. Insgesamt bleibt der Ausblick optimistisch, aber von operativer Disziplin abhängig.

Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 238,7USD auf NYSE (16. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.