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    Nemetschek am Prüfstand: UBS-Downgrade, steigende Schulden und HCSS-Risiko

    Nemetschek am Prüfstand: UBS-Downgrade, steigende Schulden und HCSS-Risiko
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek gerät zunehmend unter Druck: Ein Downgrade der Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Münchner Bausoftware-Spezialisten am Montag deutlich belastet und erinnert daran, dass das Wachstum des MDAX-Unternehmens nicht unverwundbar ist. UBS stufte die Aktie von „Neutral“ auf „Sell“ herab und senkte das Kursziel deutlich von 76 auf 56 Euro. Die Begründung: Mehrjährige Kundenverträge hatten das Umsatzbild 2025 verzerrt und werden ab 2026 zum Wachstumshemmnis.

    Konkret monieren die Analysten, dass Umstellungen von Einjahres- auf Dreijahresverträge einen Großteil des Gesamtumsatzes im Erstjahr vorzeitig in die GuV bringen dürfen – ein buchhalterischer Effekt, der 2025 das Wachstum der Design-Sparte um rund 400 Basispunkte erhöhte. Im Folgejahr kehren diese Erträge in laufende Wartungsumsätze zurück. UBS rechnet, dass aus einem Erstjahresbeitrag von etwa 43 Millionen Euro im nächsten Jahr nur noch rund 13 Millionen verbleiben – ein Loch, das ersetzt werden muss. Zudem kritisiert die Bank die spärliche Offenlegung: Erst im Geschäftsbericht 2025 berichtete Nemetschek von vertraglich gebundenen, aber noch nicht fälligen Leistungsverpflichtungen von knapp 70 Millionen Euro gegenüber 42 Millionen ein Jahr zuvor.

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    Als Konsequenz senkt UBS ihre Wachstumsprognose für das Design-Segment 2026 von neun auf fünf Prozent; das Gesamtwachstum des Konzerns dürfte nach UBS-Schätzung bei etwa zwölf Prozent liegen und damit unter der eigenen Zielvorgabe von 14–15 Prozent. Bereinigtes EPS für 2026–2028 wurde um vier bis fünf Prozent reduziert und liegt bis zu elf Prozent unter dem Marktkonsens. Der Markt reagierte prompt: Die Aktie hat sich seit dem vergangenen Sommer mehr als halbiert und büßte am Montag knapp sechs Prozent ein.

    Parallel zu diesen operativen und kommunikativen Problemen verschärft sich der Wettbewerb durch KI-native Anbieter. Nemetschek antwortet mit Zukäufen – jüngst mit einem kleineren KI-Target für rund 60 Millionen Euro – und nun mit der geplanten Übernahme von HCSS, einem führenden US-Anbieter im Infrastruktur- und Tiefbau mit 2025er-Umsatz von rund 215 Mio. USD, 21% ARR-Wachstum und hoher EBITDA-Marge. Die strukturierte Transaktion sieht vor, dass Nemetschek rund 72% am Build-Segment hält, Thoma Bravo 28% übernimmt; die Refinanzierung von HCSS führt zu einem Nettoverschuldungsanstieg um etwa 450 Mio. Euro. Abschluss geplant für H2 2026.

    Fazit: Kurzfristig dominieren Risiken – wachstumsmindernde Vertragsverläufe, mangelnde Transparenz, Gewinnwarnungen und höhere Verschuldung. Langfristig bietet HCSS strategische Chancen zur Skalierung in Nordamerika und zur Stärkung der KI-Fähigkeiten. Ob Hoffnung besteht, hängt von Integrationserfolg, transparentem Reporting und der Fähigkeit ab, organisches Wachstum sowie Cross-Selling zu realisieren. Solange diese Punkte offen bleiben, bleibt die Aussicht eher vorsichtig.



    Nemetschek

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    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 59,80EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



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