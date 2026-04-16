Nordex-Auftakt 2026: Auftragseinbruch, Preise halten – Aktie rutscht ab

Konzernchef José Luis Blanco bewertet das Ergebnis als erwarteten Jahresstart und verweist auf eine weiterhin solide Auftragspipeline in Europa und Nordamerika. Die leicht steigenden Preise führt Nordex auf Projektumfang und regionale Mix-Effekte zurück. Operativ bleibt der Konzern damit in einemjenigen Marktumfeld, das tendenziell von hoher Volatilität bei Volumen, aber stabilen Vertragswerten geprägt ist.

Nordex ist mit einem durchwachsenen Quartal in das Jahr 2026 gestartet: Der Auftragseingang im Segment Projekte (ohne Service) fiel im ersten Vierteljahr auf 1.869 MW (rund 1,9 GW) und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 2.182 MW. Trotz des Rückgangs signalisiert die Entwicklung der Preise Stabilität: Der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) kletterte leicht auf 0,91 Mio. Euro pro Megawatt (Q1/2025: 0,87 Mio. Euro). Zwischen Januar und März bestellten Kunden 292 Anlagen für Projekte in 13 Ländern; die bedeutendsten Einzelmärkte waren Deutschland, die Türkei und Schweden.

Die Börsenreaktion fiel verhalten negativ aus: Im frühen Handel an der Frankfurter Börse gab die Nordex-Aktie nach und notierte mehr als ein Prozent unter dem Vortageskurs; ein Anteilschein kostete am Morgen 45,32 Euro (Stand 08:20 Uhr MESZ). Die Kursentwicklung spiegelt die Anlegererwartung wider, wonach ein geringerer Auftragseingang mittelfristig Margen- und Umsatzwachstum bremsen könnte, selbst wenn die Preisentwicklung positiv bleibt.

Strategisch bleibt Nordex eines der profiliertesten Unternehmen im Onshore-Windsegment: Seit Gründung 1985 hat die Gruppe mehr als 64 GW installiert und wies für 2025 einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. Euro aus. Mit über 11.100 Mitarbeitern und Fertigungsstandorten in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA deckt Nordex wichtige Produktions- und Absatzregionen ab. Das Produktportfolio konzentriert sich auf Turbinenklassen von rund 4 bis über 7 MW, ausgerichtet auf Märkte mit begrenzten Flächen und Netzkapazitäten.

Für Anleger und Marktbeobachter bleibt entscheidend, ob die prognostizierte anhaltende Auftragsdynamik in Europa und Nordamerika die Volumenrückgänge ausgleichen kann. Risiken bestehen weiter in regulatorischen Rahmenbedingungen, Netzausbauengpässen und möglichen Lieferkettenstörungen. Positiv ist, dass die Preissituation aktuell robust erscheint, was kurzfristig die Ertragslage stützen könnte. Insgesamt präsentiert sich Nordex in einem stabilen, aber anspruchsvollen Umfeld, in dem Marktanteile, Projektmix und operative Effizienz über die weitere Performance entscheiden werden.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 46,12EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.