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    ASML hebt Jahresziel an – KI‑Boom treibt Umsatz auf bis zu 40 Mrd.€

    ASML hebt Jahresziel an – KI‑Boom treibt Umsatz auf bis zu 40 Mrd.€
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    ASML hat seinen Wachstumspfad für 2026 bekräftigt und die Umsatzprognose nach oben angepasst: Für das Jahr erwartet der niederländische Lithographie-Spezialist nun Erlöse zwischen 36 und 40 Milliarden Euro (bisher 34–39 Mrd.). Treiber ist die weiter anziehende Nachfrage nach Chipfertigungsanlagen, insbesondere für KI-Infrastrukturen. Konzernchef Christophe Fouquet betonte, die Nachfrage nach Halbleitern übersteige aktuell das Angebot; diese Lücke werde sich nach Einschätzung des Managements auf absehbare Zeit nicht schließen.

    Die Fundamentaldaten untermauern die optimistischere Jahresvorschau: Im ersten Quartal erzielte ASML einen Nettoumsatz von 8,77 Milliarden Euro und einen Konzerngewinn von rund 2,8 Milliarden Euro. Die Bruttomarge lag bei 53 Prozent und damit oberhalb der bisherigen Erwartungen. Solche Kennzahlen stützen die Bewertung des Unternehmens als zentraler Technologiezulieferer: ASML ist der einzige Anbieter weltweit, der EUV-Belichtungsanlagen produziert — unabdingbar für hochintegrierte Chips und damit für GPU-Fertigung bei TSMC oder Samsung, die wiederum Kernbestandteile moderner KI-Systeme liefern. Großkunden wie SK Hynix haben Lieferverträge in Milliardenhöhe bis 2027 geschlossen, was die Auftragsbasis langfristig stützt.

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    Trotz der positiven Signale fiel die Börsenreaktion verhalten aus; im vorbörslichen Handel notierte die Aktie leicht im Minus. Grund ist vor allem die etwas gedämpfte Aussicht für das zweite Quartal: ASML kalkuliert für April bis Juni mit Erlösen zwischen 8,4 und 9,0 Milliarden Euro, wohingegen Analysten im Schnitt etwa 9,07 Milliarden erwartet hatten. Auch die für Q2 prognostizierte Bruttomarge von 51–52 Prozent liegt knapp unter den Markterwartungen. Diese kurzfristige Abschwächung relativiert die Jahreshochschätzung und erklärt die zurückhaltende Anlegerreaktion.

    Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten, allen voran die Entwicklungen in China. Der Anteil Chinas am Systemumsatz fiel im ersten Quartal deutlich auf 19 Prozent (vorher 36 Prozent), was sowohl nachfrage- als auch lieferkettenseitige Risiken reflektiert. Analysten und Banken reagieren unterschiedlich: JPMorgan hält an der Einstufung „Overweight“ fest und sieht die Kundensignale positiv, merkt aber an, dass der Konsens bereits ambitioniert sei.

    Fazit: ASML bleibt Nutznießer des AI-getriebenen Investitionszyklus und festigt seine marktbeherrschende Stellung. Kurzfristig gilt es jedoch, die Q2-Prognose und geopolitische Entwicklungen — vor allem die China-Exposition — genau zu beobachten. Für Anleger bleibt ASML ein strukturell attraktives, aber nicht risikofreies Investment.



    ASML Holding

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    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 1.260EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



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